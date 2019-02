Un Recre IES La Orden sin límites cierra su presencia en la final

Sin límites. El Recreativo Bádminton IES La Orden demostró en la decimotercera jornada de la TOP 8 La Liga Sports su excelencia frente al Granollers, al que venció por 0-7 en el Pavelló Municipal del Congost. Con este nuevo pleno, el conjunto obtiene su pase a la final y la afición tendrá como aperitivo el último partido de la fase regular que será el próximo 9 de marzo (18:30h) frente al Oviedo, rival contra el que peleará también por el título nacional.

En esta ocasión, Paco Ojeda apostó por una alineación diferente en la que Pablo Abián y Belén Rodríguez disputaron el dobles mixtos, Nerea Ivorra y Telma Santos el dobles femenino y Eliezer Ojeda y Adrián Márquez el dobles masculino. En el caso de los individuales, los protagonistas fueron Nerea Ivorra, Pablo Abián, Telma Santos y el capitán, Eliezer Ojeda, como novedad.

El encuentro dio comienzo con la disputa del dobles mixtos en el que Pablo Abián y Belén Rodríguez demostraron una clara firmeza sobre el tapiz. Los recreativistas tuvieron como rivales a Armand Rodríguez y Paula Molins, a los que dieron pocas opciones. Así, en el primer set la pareja se hizo con un favorable 14-21 que remataron en el segundo set, en el que vencieron por 11-21. Con este resultado, el IES La Orden abrió el marcador en una jornada clave para la competición.

En dobles masculino, Eliezer Ojeda y Adrián Márquez no titubearon frente a Marc Gallardo y Bernat Amaya, que a pesar de la presión, no tuvieron suerte en su juego. En el primer set, los onubenses fueron superiores y se hicieron con un trabajado 17-21 que repitieron posteriormente en el segundo set.

Con 0-2 a favor del cuadro albiazul, Nerea Ivorra y Telma Santos hicieron muestra de una calidad incomparable ante Blanca y Lara Lucas. La decisión de ambas quedó plasmada con el resultado del primer set, un 14-21 que dejó sin opciones a las volantistas del Granollers. En el segundo set, las locales lo intentaron y se acercaron a la victoria, sin embargo, tanto Telma Santos como Nerea Ivorra vencieron por 19-21 y ampliaron la ventaja en el marcador.

Tras ganar todos los dobles, el IES La Orden se creció también en los individuales y obtuvo los tres puntos de la jornada de la mano de Pablo Abián. El excepcional volantista subió el 0-4 al marcador tras arrasar en un duelo en el que Bernat Amaya cayó por 12-21 en el primer set y 11-21 en el segundo. Por su parte, Nerea Ivorra hizo lo propio ante Lara Lucas. La jugadora no tuvo rival y consiguió lucirse sobre el tapiz con un favorable 16-21 que la acercó a la victoria en el primer set. En el segundo set, el margen fue mayor y la recreativista ganó por 13-21.

Sin embargo, los de Paco Ojeda no desaprovecharon ninguna oportunidad y mantuvieron la fuerza hasta el último set. Eliezer Ojeda brilló frente a Daniel García. En el primer set, el capitán doblegó a su rival por 18-21, mientras que en el segundo set volvió a vencer por el mismo resultado. Finalmente, Telma Santos no falló. Como en otras ocasiones, la portuguesa destacó y demostró su carácter a Blanca Lucas, a la que derrotó por un amplio 13-21 en el primer set para dar por terminado el encuentro con un favorable 19-21 que no sólo dio la victoria al IES La Orden, sino el pase necesario a la final.

Al término del encuentro, Paco Ojeda hizo un balance y señaló que “esta era una jornada transitoria, en la que teníamos que estar pendientes de lo que pasaba. Al final, el resultado ha sido magnífico, no sólo por el 0-7, sino porque también hemos ganado los catorce sets. Tener el coeficiente de partidos ganados es muy importante. Después de la primera vuelta conseguimos el ritmo que queríamos, el equipo está motivado y tenemos hambre de jugar bien y ganar”.

Con respecto a la final, el técnico apuntó que “ya el Pitiús no nos puede alcanzar, por lo que la última jornada contra Oviedo será una semifinal. No por la clasificación, sino por el primer puesto de la tabla, ya que queremos jugar la vuelta en casa. Estamos muy contentos por conseguir este objetivo por cuarto año consecutivo, nos centramos en lo que queda y queremos disfrutarlo junto a la afición”.

Por su parte, Eliezer Ojeda destacó que “el encuentro ha ido rodado, la alineación salió muy bien y pudimos ganar a dos sets. Esto significa que nos vemos clasificados de forma matemática para la final, por lo que el partido frente al Oviedo va a ser decisivo para obtener la vuelta en casa y una previa de lo que será la disputa por el título”.

El próximo 9 de marzo, el IES La Orden se enfrentará a los ovetenses en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada, en el que se decidirá el factor cancha. Además, este encuentro ha sido designado como ‘partido de la jornada’ por la Federación, por lo que el equipo espera contar con el apoyo de la afición, pilar fundamental para los recreativistas.