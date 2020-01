El IES La Orden muestra su disconformidad por la ausencia de Haideé Ojeda de la selección

El Recreativo Bádminton IESLa Orden ha mostrado su malestar por la ausencia de su volantista Haideé Ojeda de la selección española, que próximamente va a participar en el Campeonato de Europa.El club onubense ha enviado un comunicado en el que destaca que, objetivamente, la jugadora de Huelva “es la mejor” doblista (de hecho es la actual campeona nacional) y acusa a la Federación de “subjetividad” a la hora de dejar fuera a Haideé Ojeda, desmintiendo “tajantemente su retirada del equipo nacional”.

El texto remitido a Huelva Información por el IES La Orden dice lo siguiente: “Haideé Ojeda Garrido ha vuelto a hacerlo. Ha conseguido otro doblete en un Máster Absoluto, en esta ocasión, en Medina. Si bien fue vencedora en el Máster Absoluto de Granollers en las categorías de dobles femenino y dobles mixtos el pasado mes de noviembre, ha repetido ambas medallas de oro durante el fin de semana acompañada también por sus compañeros de equipo”.

“Los albiazules lograron tres oros, dos de ellos, por Haideé Ojeda en dobles mixtos –junto a Víctor Martín– y en el dobles femenino que disputó de la mano de Laura Molina. La tercera medalla de oro la obtuvo Pablo Abián en dobles masculino con Javier Abián, mientras que Nerea Ivorra se hizo con una plata en individual femenino”, añade.

Haideé es la actual campeona de España absoluta de dobles femeninos, que ha ganado los tres últimos años de forma consecutiva

La nota continúa reseñando que “estas competiciones son pruebas puntuables de cara al ranking nacional donde van los mejores del bádminton español para puntuar y clasificarse en el Campeonato de España. Actualmente, Haideé Ojeda es la vigente campeona de España de dobles femeninos, categoría que ha ganado en los últimos tres años de forma consecutiva, sumando cinco en total además de otros cinco títulos en dobles mixtos”.

“Por todo ello –agrega el comunicado–, debido a los rumores acerca de la retirada de la volantista onubense de la selección española, desde el Club Bádminton IES La Orden desmentimos tajantemente y entendemos que alguien ha vertido, puede que para “justificar”, la no convocatoria de la jugadora ni a la concentración preparatoria de la selección femenina para los dobles femeninos precisamente, celebrada en Montilla en diciembre, ni con la selección para el Campeonato de Europa de selecciones femeninas”.

“No parece normal que al hacer una selección no vayan los mejores”, dice el club onubense

El IES La Orden resalta que “Haideé Ojeda es, como demuestra su currículum individual y con su propio club, una de las mejores jugadoras de dobles femeninos y dobles mixtos del bádminton nacional; por lo que en el club extraña las convocatorias tanto de la concentración como de la selección con su ausencia”.

La entidad continúa explicando que trasladó “a la Federación Española de Bádminton (Fesba) nuestra sorpresa por la convocatoria de la concentración Mujer y Dobles – Montilla 2019 (celebrada del 26 al 30 de diciembre de 2019) ya que no estaban incluidas en la misma nuestras jugadoras Haideé Ojeda (actual campeona de España absoluta de dobles femenino) y Laura Santos (actual subcampeona de España absoluta de dobles femenino) y más, si cabe, habiendo sido convocadas hasta seis jugadoras, de las que algunas ni siquiera compiten en dobles femeninos en el Circuito Nacional”.

La nota sigue: “No parece “normal” que al hacer una selección no vayan los mejores; que no haya unos criterios objetivos, publicados a principios de temporada para que todo el mundo pueda prepararla con esos objetivos si son los que le interesan. En este deporte, el bádminton, hay competiciones suficientes que pueden servir de base para tomar decisiones, para seleccionar a los que han demostrado ser superiores al resto, y es muy poco profesional basar esas decisiones en la subjetividad, porque está claro que, objetivamente hablando, Haideé Ojeda es la mejor”.

“Así, el IES La Orden solicitó en su momento a Fesba una aclaración de los criterios por los que no se contaba con dos deportistas de la entidad, Haideé Ojeda y Laura Santos, de cara a la preparación del Campeonato de Europa Femenino (Uber Cup–European Stage)”.El club dice que la concentración, según la convocatoria, tenía dos objetivos principales: el primero servir como “herramienta para realizar un filtro de convocatoria de la Uber Cup” y el segundo la “preparación, de forma conjunta, de posibles cruces y emparejamientos para el Campeonato de Europa Femenino (Uber Cup – European Stage)”.

“El Club Bádminton IES La Orden presentó estas alegaciones en tiempo y forma ante la Dirección Técnica de la Federación para que las deportistas fueran convocadas por el seleccionador nacional, el onubense Carlos Longo Esteban; sin embargo la Dirección Técnica desestimó las mismas alegando que “Haideé había rehusado años atrás hasta en tres ocasiones una posible convocatoria de la Federación Española, argumentando motivos laborales”, lo cual no se ajusta a la verdad, y por otro lado inexplicablemente ningún estamento de la Federación se ha interesado o puesto en contacto ni con la jugadora ni con su club para constatar su nivel de entrenamiento (contrastable por los resultados) ni su disponibilidad”, concluye.