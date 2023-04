El IES La Orden arrasa en la ida de la final y ve más cerca su octavo título

El Club Bádminton IES La Orden toma ventaja frente a Rinconada-Sevilla en su lucha por el título después de ganar por 5-2 el encuentro de ida de la final de la Liga Top 10 Iberdrola disputado esta tarde en el polideportivo Municipal Andrés Estrada. Los albiazules tan solo cedieron dos puntos en la ronda de dobles y se mostraron muy superiores en los individuales con pleno de victorias.

Haideé Ojeda y Pablo Abián inauguraron el marcador poniendo por delante al equipo onubense tras vencer en dobles mixtos a Tom Wolfenden y Claudia por 11-10, 11-8 y 11-4. Los rinconeros no tardaron en igualar el encuentro tras un dobles masculino muy reñido que terminó con la derrota de Alberto Perals y Alejandro Pérez ante Tom Wolfenden y Jaume Pérez por 10-11, 8-11 y 11-10. Telma Santos y Haideé Ojeda tampoco pudieron superar a Claudia Leal y Beatriz Corrales. La dupla albiazul comenzó perdiendo el primer set y consiguió remontar el segundo, pero no no fue suficiente y cayó derrotada por 6-11, 11-10, 8-11 y 11-2, poniendo por delante en el marcador a Rinconada.

Pero los pupilos de Paco Ojeda se vinieron arriba en los individuales, demostrando su superioridad. Telma Santos derrotó con autoridad a Laura Molina por 11-2, 11-5 y 11-4 igualando de nuevo el encuentro y Alberto Perals puso de nuevo por delante a los onubenses tras vencer a Carlos Piris en 5 sets por 11-7, 5-11,8-11, 11-8 y 11-2. Daniella Gonda derrotó con facilidad a Nerea Ivorra por 11-3, 11-4 y 11-8 y Pablo Abián sentenció el marcador tras vencer a Thomas Fourcade por 11-6, 11-4 y 11-3.

Con este resultado, el IES La Orden gana confianza y se acerca cada vez más a su objetivo de conseguir el octavo título de liga que se decidirá el próximo día 22 de abril en el encuentro de vuelta que se disputará en La Rinconada.