Discreta actuación del CD Huelva TSV en el Campeonato de España celebrado en Madrid

El CD Huelva TSV viajaba el pasado fin de semana a Madrid para disputar los Campeonatos de España de judo en categorías infantil, cadete y absoluta. El club onubense se veía representado en la cita nacional con 7 deportistas, dos de ellos en categoría cadete, Paula Pérez (-63Kg) y Jaime Pérez (-60Kg), y 5 en categoría absoluta, Cinta García (-48Kg), Sandro Martín (-60Kg), Juan Delgado (-60Kg), Rosendo Laíno (-66Kg), Javier Pérez (-66Kg). Además, Santi Mazarío acudía como entrenador de la selección andaluza y Almudena Gómez, en esta ocasión, asistía como parte del equipo organizador desempeñando el papel de comentarista del evento a través de Canal Deporte.

El equipo cadete no conseguía superar las primeras rondas, a pesar de su buena actuación, acumulando así experiencia para las próximas citas, y teniendo en cuenta que aún deberán completar una temporada más como cadetes. Por su parte, los mejores resultados vinieron de mano del equipo sénior, con los séptimos puestos de Cinta García (-48kg) y Javier Pérez (-66kg), tras realizar una notable competición. Cinta García, después de 8 años subiendo al podio nacional en categoría absoluta, tenía que conformarse con la séptima plaza.

Su entrenador Santi Mazarío, valoraba el resultado de forma agridulce: “Un séptimo puesto no es una buena posición para nosotros. No obstante, Cinta no ha podido entrenar con normalidad los últimos meses por distintas lesiones que le han impedido llegar al campeonato en su mejor versión y eso es algo que debemos tener en cuenta”. Igualmente, respecto al deportista Javier Pérez, Santi expresaba: “Javier es un judoca muy joven y ya empieza a destacar en la categoría absoluta, estamos muy contentos con el resultado y nos hace pensar que puede mirar a cotas más altas”.