Presencia onubense en el Campeonato de España de clubes

Los atletas Carlos Martín, Raúl Camacho, Pablo Toscano y Sandra Shenkel en División de Honor; Ángel Real, José Manuel Cortés Medina, Rafael Pérez, David Santana y Antonio Palma en Primera División, son los representantes de la delegación onubense en el Campeonato de España de Clubes, Liga Joma, que integra tres jornadas, en la primera con cuatro encuentros de División de Honor y otros tantos de Primera División que se podrán seguir por streaming en directo a través de la plataforma LaLigaSportTV.

La primera jornada en División de Honor se celebrará hoy sábado, día 30, a partir de las 17:00 horas integrando cuatro cuadrangulares. El encuentro A en el Polideportivo El Fontanar (Córdoba) cuenta con el vigente campeón Playas de Castellón (que suma 13 títulos consecutivos), Unicaja Jaén Paraíso Interior, CD Surco Lucena (con Carlos Martín Romero en triple salto) y Perceiana-Extremadura. En el encuentro B en el Estadio Serrahima (Barcelona), con el F.C. Barcelona, Grupompleo Pamplona At., Alcampo Scorpio 71 y AA Catalunya.

En el encuentro C en la Pista Los Pajaritos (Soria), con Real Sociedad, Atletismo Numantino, S.G. Pontevedra y A.D. Marathón. En el encuentro D en el Estadio Enrique López Cuenca de Nerja (Málaga), con el CA Fent Camí Mislata (con Raúl Camacho Fernández en triple salto), con el Trops-Cueva de Nerja (Pablo Toscano Bermejo en jabalina con 45.65 metros), Tenerife CajaCanarias y UCAM-Cartagena.

En Primera División hoy sábado a las 15:00 horas se disputarán los encuentros A-B-C y el domingo el D. En el encuentro A en el Estadio de Atletismo de Monzón (Huesca), con el Cornellá At., Super Amara BAT, Hinaco Monzón y CEA Tenerife 1984. En el encuentro B en la Pista de Atletismo de Elche (Alicante), con UCAM-Cartagena, CA Safor-Teika, CA Elche-Decatlón y Lleida UA.

En el encuentro C en las Pistas del Helmántico (Salamanca), con R.C. Celta, Universidad de Oviedo, Atlético Salamanca y At. San Sebastián. El domingo a las 11:00 horas el encuentro D en el Polideportivo Municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz), con el Perceiana-Extremadura, Atletismo Alcorcón, con el Bahía de Algeciras (Ángel Real Arsuaga en 400 metros con 50.29 y relevos 4X400 metros, José Manuel Cortés Medina en 3.000 metros, Rafael Pérez Villegas en longitud y triple salto, David Santana Toscano en triple salto con 13.05 metros, Antonio Palma Vaz en lanzamiento de jabalina), y CA Valladolid.

En femenina también comienza el Campeonato de España de Clubes, Liga Iberdrola de tres jornadas con cuatro encuentros en División de Honor y otros tantos en Primera División. La primera jornada en División de Honor se celebra hoy sábado a partir de las 17:00 horas integrando cuatro cuadrangulares. El encuentro A en el Polideportivo Municipal de Andújar (Jaén), con el club con más galardones de la historia sumando 26 títulos Valencia Club Atletismo, Unicaja Jaén Paraíso Interior, con el Trops-Cueva de Nerja (Sandra Shenkel en 3.000 metros) y Atletismo Alcorcón. En el encuentro B en el Estadio Corona de Aragón (Zaragoza), con Playas de Castellón (campeón en 2019 y 2020), Alcampo Scorpio 71, AA Catalunya y Univ. León Sprint At.

En el encuentro C en el Estadio Congost de Manresa (Barcelona), con el vigente campeón F.C. Barcelona, Avinent Manresa, L'Hospitalet At. y Tenerife CajaCanarias se podrá seguir por streaming a través de la plataforma LaLigaSportTV. En el encuentro D en la pista auxiliar del Estadio de Anoeta (San Sebastián), con Grupompleo Pamplona At., At. San Sebastián, Super Amara BAT y Ría Ferrol-C.Arenal.

En Primera División el sábado a partir de las 17:00 horas se disputarán los encuentros A-B-C y el domingo a las 10:00 horas el D. En el encuentro A en la Pista de Atletismo Toni Herreros de Gandía (Valencia), con L'Hospitalet At., C.A. Safor-Teika, CA Elche-Decatlón y CA Gandía-Alpesa. En el encuentro B en las Pistas Le Basses (Lérida), con el Cornellá At., Universidad de Oviedo, Super Amara BAT y Aldhara Lleida UA. En el encuentro C en las Pistas José María Escriche (Huesca), con At. Intec-Zoiti, Atletismo Alcorcón, Durango Kirol Taldea e Hinaco Monzón. El domingo a las 10:00 horas el encuentro D en las Pistas del Helmántico (Salamanca), con el R.C. Celta, Bahía de Algeciras, Atlético Salamanca y CEA Tenerife 1984.