Doble cita para los atletas de Huelva el fin de semana

La delegación onubense está representada por dos atletas júniors en el XLIX Campeonato de España sub 20 en pista cubierta, competición que se celebrará el fin de semana en el Centro de Tecnificación de Atletismo 6° Centenario de Antequera (Málaga). En femenina, el sábado por la tarde Julia García García (Bahía Algeciras), en triple salto entre catorce participantes parte con el octavo registro con una marca personal de 11.85 metros. En masculina, el sábado por la mañana Ismael Díaz Arias (Cueva de Nerja), en 400 metros entre 18 participantes cuenta con la penúltima marca con 50.60.

La delegación onubense también estará representada por siete jóvenes atletas que parten con muchas probabilidades de alcanzar los podios de los Campeonatos de Andalucía de Lanzamientos Largos de Invierno sub 16, sub 18 y sub 20, competición que se celebrará durante el fin de semana en el municipio costero de Motril (Granada).

En sub 18 juvenil: en masculina Francisco Manuel Santana Toscano (Bahía Algeciras), lidera a los seis participantes en lanzamiento de disco con una marca de 48.40 metros; y en femenina Lucía Oliva Martínez (Atletismo Bollullos), entre seis inscritas parte con el cuarto registro en lanzamiento de disco contando con 25.31 metros, y Andrea Barroso Romero (Atletismo Curtius), lidera a las seis participantes en lanzamiento de jabalina con una marca personal de 38.70 metros.

En sub 20 masculina, el júnior Daniel Martín Colorado (Onubense de Atletismo), entre tres inscritos parte con el segundo registro en lanzamiento de jabalina con 45.65 metros. El domingo, día 13, es el sub 16 cadete, en masculina Rodrigo García Orozco (Ciudad de Lepe), que lidera con 43.04 metros a los ocho participantes en lanzamiento de disco, y Ángel Navas Santander (Atletismo Bollullos), cuenta con 32.53 metros en lanzamiento de jabalina, último registro entre ocho participantes. En femenina Elena Barragán García (Atletismo Bollullos), cuenta con una marca de 32.30 metros, segunda entre las ocho inscritas.