El Huelva Comercio, ante su gran reto

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) cerró una brillante primera fase proclamándose campeón del grupo DB con 17 partidos ganados y 3 perdidos, siendo el equipo más anotador con 1733 puntos (86,65 de media) y el tercero con mejor defensa, encajando 1365 (68,25). En la eliminatoria por el ascenso a la LEB Plata, venció en el primer partido en tierras granadinas a La Zubia (75-80) y ahora espera rematar la faena mañana sábado (polideportivo Andrés Estrada, 19:00) y sacar el billete para la fase final.

Para ese encuentro es complicado que pueda llegar Fede Ristori, un hombre clave en el equipo. “Tiene una lesión importante como para no arriesgar y su recuperación es lo primero; él está haciendo un esfuerzo brutal, ha soltado las muletas y quiere jugar ya pero creo que sería precipitado. Ojalá que nos clasifiquemos y ahí sí podría reaparecer, es un jugador magnífico y se merece jugar la fase final”, asegura Enrique Escalante, vicepresidente del club.

Tiene claro que “independientemente del resultado del sábado, estamos ante la mejor temporada del equipo, es la consecución más alta en los 8 años consecutivos que llevamos en Liga EBA y no es fácil; pese a ser la mejor clasificación, no nos conformamos y aspiramos a más”.

El equipo partió a principios de la temporada con el objetivo de “ser competitivo; intentamos mejorar el año anterior, que fue un gran año porque llevábamos una excelente trayectoria que se frenó con la pandemia, y lo hemos conseguido, siendo además campeón del grupo”.

La clave ha estado “en el gran trabajo del equipo, de los técnicos, los jugadores, haber conjuntado con acierto una plantilla muy joven, que es el objetivo del club en los últimos años, y gracias a esa juventud se ha logrado un bloque equilibrado, que conoce la categoría, y que ha obtenido unos grandes resultados, porque esta liga te obliga a ganar y ganar”, asegura Escalante.

Traer la fase final a Huelva sería la culminación a estos 8 años seguidos en Liga EBA", afirma Escalante

Pese a que en la mayoría de los partidos no ha habido público por la pandemia, en casa el Huelva Comercio ha estado intratable, ganando sus 10 partidos. “Sí es importante jugar en casa, y pese a las restricciones, siempre es bonito jugar en el Andrés Estrada; otros años había 1.500 o 2.000 personas en las gradas y asustaba, imponía porque es algo que casi ningún equipo en la categoría tiene (ese apoyo). Es una ventaja y sacar todos los partidos como local ha sido otra de las claves del éxito”.

Este sábado el polideportivo Andrés Estrada (19:00) disfrutará de un partido clave entre dos grandes rivales. “En principio podrán acudir 400 personas, salvo que cambien las condiciones, y animo a la gente a acudir; puede ser el último partido y con una victoria le pondríamos la guinda, porque el equipo se merece entrar en la fase final”, destaca el vicepresidente del club.

Si el Huelva Comercio gana o pierde por menos de cinco puntos sacaría el billete para la ronda definitiva. A esa fase final se clasifican 16 equipos de toda España; habrá dos sedes, y en cada sede dos grupos de cuatro equipos. La delegación onubense está haciendo gestiones para que Huelva sea una de esas dos sedes, y si es así, albergaría los grupos 3 y 4. Cada grupo tendrá cuatro equipos, y jugarán todos contra todos; los campeones tendrán una plaza en la LEB Plata, y los dos segundos jugarán un partido y el ganador también subirá de categoría, de forma que en cada sede habrá tres ascensos; las fechas para disputarla serán del 13 al 16 de mayo.

“Traer aquí la Final Four sería maravilloso, la culminación a estos 8 años seguidos en la Liga EBA, no sólo la campaña anterior, porque son muchos años en la categoría, haciendo que el baloncesto crezca y con las mejores asistencias de público de prácticamente toda la categoría. Ahora hay que sensibilizar al empresariado y a las instituciones de que tener un equipo en LEB Plata es viable y más si se consigue deportivamente”.

Que haya dos clubes de Huelva tan arriba demuestra que esta ciudad quiere baloncesto”, destaca el vicepresidente del Huelva Comercio

Este año, a diferencia de los anteriores, hay jugadores que tienen una cláusula de continuidad si se logra el ascenso. “Algún jugador renovaría en ese caso, porque no queremos que otros recojan la cosecha que nosotros sembramos; al igual que la mayoría de los clubes, no podemos firmar contratos de larga duración, pero sí hemos dado un paso al frente para tener una mayor ligazón con los jugadores”, asegura el directivo onubense.

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) se ha quedado en dos ocasiones en los últimos años a las puertas de la LEB Plata. ¿Tiene la sensación de que este año será diferente? “Deportivamente nunca lo hemos tenido tan al alcance de la mano; otros años ha sido por reestructuración de la categoría o por la buena clasificación, pero siempre dependemos de los apoyos económicos. Si en Huelva no somos capaces de ver lo que genera un deporte como el baloncesto, pues costará mucho (el ascenso). No sería la primera vez que tendríamos que renunciar a la plaza (si se sube de categoría), es algo que desgraciadamente puede ocurrir. Las sensaciones que tengo son las mismas que otros años. Cuando acabe la liga habrá que hacer esfuerzos para liquidar la temporada, algo siempre complicado, y luego intentar dar el paso, y si no es posible, volver a montar un proyecto en EBA, que requiere un esfuerzo titánico. Si ascendemos llamaremos a las mismas puertas que otras veces, porque no hay más, y hasta ahora siempre ha sido que no; puede haber más ánimo de ayudar, pero eso hay que concretarlo porque el baloncesto no se sostiene sólo con el apoyo de unas personas”, destaca Escalante.

En la fase final podrían estar dos equipos onubenses, ya que el Ciudad de Huelva ganó en la ida al Andújar (73-70): “Al igual que nosotros, han hecho una gran temporada; que haya dos equipos de Huelva tan arriba demuestra que estamos en una ciudad que quiere baloncesto y que necesita apoyos para seguir creciendo”.