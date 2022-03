Los equipos onubenses mantienen el pulso en el tramo final de la Liga

Ciudad de Huelva y Huelva Comercio (Enrique Benítez) no fallan en este sprint final de la Liga regular y logran la victoria en sus desplazamientos dentro de la jornada 19, a sólo tres para acabar la primera fase. Así, el conjunto de Pedro Vadillo se impuso al colista Xerez (47-81) mientras los pupilos de Gabriel Carrasco derrotaron al Coria, penúltimo clasificado (72-94).

El Ciudad de Huelva recupera provisionalmente el liderato (16 victorias, 3 derrotas) a la espera de lo que haga este domingo el Sagrado Corazón de Cáceres, que parece que tiene asegurada una de las dos primeras plazas (lleva 14 triunfos consecutivos) que dan derecho a jugar por el ascenso a la Liga EBA, mientras el Huelva Comercio se mantiene tercero con 14-4 y un partido pendiente.

El CB Huelva no encontró oposición en un Xerez en horas bajas; los onubenses, pese a las ausencias de Mitch Eighme y Víctor Pérez, y a que no llegó a debutar Mansour Kassé, no tuvieron problemas para ganar, amparados una vez más en una gran defensa.

La próxima jornada el Ciudad de Huelva recibe al Coria (sábado día 12, a las 19:30 en el polideportivo Andrés Estrada).

Por su parte, el Huelva Comercio sigue agarrándose a sus opciones de ascenso y no falló en Coria. Los de negro y albero, con el debut de Ángel Cañas, superaron las numerosas bajas que vienen acumulando desde hace varias semanas y gracias a un brillante segundo y tercer cuartos, doblegaron la resistencia de los sevillanos. Brillante el equipo en triples (17/36), destacando Adrián Camino con 7/11.

El conjunto onubense tiene la próxima semana una doble cita; el lunes recupera el partido aplazado con la visita a la Gymnástica Portuense (20:30), y el domingo (13:00), nuevo desplazamiento, ahora a un Dos Hermanas que marcha cuarto.

RESULTADOS Y CLASIFICACION

ESTADÍSTICAS DEL CIUDAD DE HUELVA

ESTADÍSTICAS DEL HUELVA COMERCIO