Huelva, presente en Campeonato de España de clubes en Atapuerca

La delegación onubense estará representada por un grupo de atletas del 'Puli´s Team' y del Club Atletismo Curtius en los dos eventos que acoge el Centro de Arqueología Experimental del municipio burgalés de Atapuerca.

El LXVII Campeonato de España de Campo a Través por Clubes está organizado por la Real Federación Española de Atletismo conjuntamente con la Federación de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos. La competición que se celebrará el sábado día 12 y el domingo 13, participando las categorías sub 16 cadete, sub 18 juvenil, sub 20 júnior, sub 23 promesa, absoluto y relevos mixto. Este Nacional se realiza conjuntamente con el XVIII Cross Internacional de Atapuerca, el mejor cross del mundo, que reunirá a 6.469 atletas y 435 equipos de 191 clubes españoles, integrado en el World Athletic Cross Country Tour Gold.

En masculina sub 23 promesa estarán Alejandro Caiceo Fernández (Córdoba Patrimonio C.A.C.), y Hamza Ait Mansour (Trops-Cueva de Nerja-Onubense de Atletismo). En absoluto, Zakaria Boufaljat Es Seddyq (Trops-Cueva de Nerja), Alejandro Villalta Bueno (Utrerano de Atletismo), Moisés Antonete Sánchez (Club Atletismo Badajoz). En femenina sub 20 júnior compite María Forero Pérez (Playas de Castellón). En absoluto está la veterana laureada belga afincada en Aracena Sandra Shenkel (Trops-Cueva de Nerja).

Los dos primeros equipos clasificados en categoría absoluta, sub 20 y relevos mixto obtendrán el pasaporte para la Copa de Europa de Clubes de Campo a Través que se disputará el día 5 de febrero de 2023 en Oropesa (Castellón de la Plana).

En el Cross Internacional de Atapuerca, el decano onubense Club Atletismo Curtius estará en varias categorías; en sub 10 benjamín femenina cuenta con Olaya Ortega Valle, en sub 12 alevín masculina Javier Huertas Cachazo y Damián Pevidad Lora, y en femenina Claudia Ruiz Cortés, mientras que en la popular lo harán Javier Huertas Fernández y Damian Lora Delgado.

Todas las carreras serán retransmitidas en televisión en La8 (Castilla y León TV), y a través de streaming en la plataforma LaLigaSportsTV; además, Teledeporte emitirá las dos carreras absolutas (conjuntas al Cross Internacional de Atapuerca).