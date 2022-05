Buenas opciones onubenses en el Andaluz sub14 individual de Chiclana

La delegación onubense está representada por 16 atletas infantiles destacando Sara Pedrero Alonso, Laura Martínez Domínguez, Basma Labhabi El Harti y Lidia Rufino Almenta, que parten con muchas opciones al medallero en el Campeonato de Andalucía de Atletismo sub 14 Occidental individual de aire libre, competición que se celebrará el domingo, día 8, en el Estadio Municipal de Atletismo Ciudad Deportiva Huerta Mata de Chiclana (Cádiz), que reunirá a los mejores 16 clasificados en triatlón de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

En triatlón A (80 metros lisos-80 metros vallas-peso), en femenina parte en 8ª posición con 1.004 puntos Estefanía Avilés Asencio (Ciudad de Lepe); y en masculina parte en 11ª posición con 811 puntos Daniel Gómez Mañas (El Lince-Bonares), en 14ª posición con 710 puntos Rafael Manuel Sánchez Cabezas (Atletismo Curtius), en 15ª posición con 680 puntos Juan Rojas Dacosta (Ciudad de Lepe), en 16ª posición con 666 puntos Oliver López Luna (Atletismo Curtius).

En triatlón B (1.000 metros-longitud-jabalina), en femenina lidera la prueba con 1.449 puntos Laura Martínez Domínguez (Atletismo Bollullos), en 2ª posición con 1.382 puntos Basma Lahbabi El Harti (Atletismo Bollullos), en 4ª posición con 1.240 puntos Lidia Rufino Almenta (Atletismo Bollullos), en 7ª posición con 1.137 puntos Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe); y en masculina en 11ª posición con 976 puntos Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Atletismo Curtius), en 12ª posición con 953 puntos Carlos Delgado Oliveros (Atletismo Bollullos), en 14ª posición con 885 puntos Robert Mihai Stoica (Atletismo Bollullos).

En triatlón C (80 metros vallas-altura-longitud), en femenina en 9ª posición con 1.023 puntos María Oliva Martínez (Atletismo Bollullos); y en masculina no hay representación onubense. En triatlón D (80 metros lisos-peso-disco), en femenina lidera la prueba con 1.160 puntos Sara Pedrero Alonso (Cartaya Deportes); y en masculina no hay representación. En triatlón E (2.000 metros marcha-80 metros lisos-jabalina) en femenina en 9ª posición con 1.095 puntos Amelia Maraver Calero (Atletismo Bollullos); y en masculina entre doce clasificados en 12ª posición con 375 puntos Jacobo Carbia Mirás (Ciudad de Lepe).

El Andaluz Oriental también se celebrará el día 8, disputándose en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga), reuniendo a los clasificados de Jaén, Almería, Granada y Málaga.

Por otro lado, la delegación onubense estará representada por Alejandro Villalta Bueno en el Campeonato de España !0K en Ruta Absoluto y Máster, competición que se celebrará el domingo, día 8, en O Barco de Valdeorras (Orense). El promesa Alejandro Villalta (Utrerano de Atletismo), de categoría sub 23 entrenado por Ana Belén Beltrán Méndez, cuenta en la distancia con una marca de 33:06, obteniendo en la anterior temporada el día 20 de marzo el primer puesto con 33:87.44 en el Campeonato de Andalucía 5.000 Sub 18-20 y 10.000 Sub 23-Sénior y Máster Reunión Andaluza de Fondo en Marchena (Sevilla).