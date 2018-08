Hadout pierde el título en los 10 Kilómetros de Huelva

La sanción por dopaje impuesta al marroquí afincado en Granada Moussab Hadout ha otorgado la victoria en la carrera 10 K Puerto del Descubrimiento, disputada el 2 de junio en la capital onubense, a su compatriota residente en Huelva Ali El Fghir (CD Atletismo Base).

La organización de la prueba informó que, tras la resolución de la Federación Internacional (IAAF), se aplican los cambios en la clasificación final de la competición. Según las reglas antidopaje de la IAAF, el atleta sancionado, en este caso por positivo por EPO, pierde todos los resultados, títulos, premios, medallas y puntos obtenidos.

El 5 de noviembre de 2017, Hadout se sometió a un control en el Maratón de Hangzhou (China) y el 14 de diciembre se le notificó su positivo, tras lo que se le impuso una sanción de cuatro años que entró en vigor el 29 de junio, aunque se le descalifican los resultados obtenidos desde la fecha en la que pasó el control.

Así, el ganador en Huelva es Ali El Fghir, cerrando el podio Raúl Feria (CA San Bartolomé) y Adrián Morano (Arcoiris).

Emilio Martín ha comentado sobre Hadout que "no quiero verte en la salida de una carrera hasta el 30 de junio de 2022. Federada o no federada. Si se tienen cojones para ponerse EPO y ganar así, hay que tenerlos para aceptar las sanciones y cumplirlas. Cuando pasen los cuatro años, me guste o no, estás en tu derecho a volver".