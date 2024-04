El 'HSN Sailing Team' de Ricardo Terrades consigue el bronce en el Campeonato de España de J70

Este pasado fin de semana se celebró en la ciudad condal el Campeonato de España de J70 organizado por el Real Club Náutico de Barcelona. Las condiciones meteorológicas fueron exigentes y caprichosas, pues el viernes se celebraron tres mangas con una intensidad de 18-22 nudos, el sábado, en cambio, se navegaron cuatro mangas con suaves ventolinas de 5-7 nudos y el domingo, con un día que empezaba con muchas nubes se celebraron tres de las cuatro mangas programadas, con una intensidad suave que nunca superó los 9 nudos y mar de fondo.

Durante los dos primeros días era el equipo del onubense Ricardo Terrades, HSN Sailing Team, quienes se mantenía sólidos en el liderato provisional, pero seguido muy de cerca por Tenaz y el sueco Garm. El grancanario Jorge Martínez Doreste a los mandos del HangTen-Hnos. Berga no empezaba bien pero terminaba el campeonato de manera impecable siendo el mejor barco de la última jornada con un sexto y dos contundentes victorias, lo que supuso una espectacular remontada llegando a ser subcampeones de España, empatados a puntos con el HSN Sailing Team. El empate era con 32 puntos, y ambos tenían el mismo número de primeros, dos, pero HangTen-Hnos. Berga contaba con otros dos segundos, mientras que HSN sólo uno, y así se decidía el desempate n favor del canario. Terrades y su equipo no tuvieron su día y realizaron sus peores regatas con dos séptimos y un quinto, que le dejaban sin título en tercera posición.

La última jornada se presentaba muy emocionante con tres barcos que llegaban en un pañuelo y con claras opciones de victoria para HSN, Tenaz y el sueco Garm. Este último, que contaba en su tripulación con el portugués Hugo Rocha a la táctica, no estuvo tan acertado como en las dos primeras jornadas y se apuntaba en su casillero un 4º, 9º y 8º, quedando desplazado a la cuarta plaza de la clasificación general. El Tenaz de Pablo Garriga fue el equipo que mejor supo gestionar el día, y con un tercero y dos cuartos puestos le fueron suficiente para acabar ganando el Campeonato de España de J70, superando finalmente en cinco puntos a su principales rivales.

En la categoría Corinthian (no profesionales) se impuso con cierto margen el Let it be del C.N. de Dénia de Marcelo Baltzer y Juan Boronat, séptimos de la general, seguido del gallego Correa Kessler, de Pancho Correa y Manu Jiménez, decimosegundos, mientras que en tercera posición terminó Günter del barcelonés Javier Scherck, decimoquinto de la clasificación general.

Sin duda, fue un espectacular campeonato de España, muy competido y con toda la emoción servida hasta la última regata. Participaron equipos de 6 nacionalidades distintas: Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y España.