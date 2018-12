Guillermo Nuviala del CD Bádminton Huelva compite en el Internacional de Eslovenia

El onubense Guillermo Nuviala, joven promesa del CD Bádminton Huelva que desarrolla su formación deportiva en el Centro Andaluz de Entrenamiento que la Federación Andaluza de Bádminton tiene en el Palacio de Deportes Carolina Marín, se encuentra en la ciudad de Medvode (Eslovenia), donde está participando en la 10th Medvode Forza Cup U13.

El pupilo de Carlos Longo forma parte de una expedición de jóvenes talentos de la Federación Andaluza de Bádminton, de categoría Sub-13 a Sub-17, que se desplazaron en el día de ayer al país eslavo junto a un integrante del Staff Técnico de FAB para participar en este torneo internacional, el primero para varios de ellos, como es el caso del propio Nuviala. Con esta primera incursión en la competición internacional, los responsables técnicos del jugador del Huelva pretenden que comience a coger la experiencia de necesaria de cara a iniciar su preparación para el proceso de clasificación del Campeonato de Europa Sub-15 de 2020, un camino en el que luchará con varias de las mejores raquetas nacionales por entrar en la lista de convocados de la Selección Nacional de la categoría.

En la prueba de IM-13, ha quedado encuadrado en el grupo I junto a los locales Gasper Trobec, noveno favorito, y Luka Kralj, así como con el austriaco Felix Steinwender. Tendrá que emplearse a fondo si quiere pasar al cuadro final, pues sólo el primero de cada grupo tiene este privilegio. En DM-13, que se juega en un cuadro de eliminación directa, formará pareja con el ibicenco Ismael Oballe, uno de sus grandes rivales en competición nacional. La inédita pareja disputa la primera ronda ante otra pareja inédita, la compuesta por Vlad Dehelean (Rumanía) y Jure Malensek (Eslovenia), por lo que el pronóstico sobre este partido es bastante incierto.

El resto de canteranos, en el Trofeo Andalucía de Ronda

La agenda de fin de semana del CD Bádminton Huelva no estará centrada únicamente en el torneo esloveno, ya que otros cuatro canteranos de la entidad participan en otras actividades oficiales de la Federación Andaluza de Bádminton.

Es el caso del técnico Luis Zalvide y el Sub 11 Cristóbal Vallejo, que participan en la 3ª concentración territorial del programa Se Busca Campeón – Andalucía, dedicado a la tecnificación de jóvenes talentos en nuestra Comunidad, que se celebra en Ronda (Málaga). Vallejo ya participó como invitado en la anterior actividad del programa, donde su desempeño causó una grata impresión a los técnicos responsables, que en esta ocasión lo han incluido en la convocatoria oficial, para seguir de cerca su evolución.

Coincidiendo con la concentración, el municipio rondeño acogerá la 3ª jornada del Trofeo Andalucía Sub-13 y Sub 17, donde participarán, además del ya citado Cristóbal Vallejo, los Sub-13 Pepe Fernández y Mario Lazo, así como el Sub 17 Andrés Nuviala. Todos parten con diferentes objetivos individuales de cara al torneo, siendo Fernández y Nuviala los que cuentan con más opciones tienen de cosechar resultados resaltables. Fin de semana de mucha actividad para el CD Bádminton Huelva, que con su buen trabajo de cantera está consiguiendo hacerse un hueco en el bádminton no sólo onubense, sino nacional y, en esta ocasión, de la mano de Nuviala, incluso internacional.