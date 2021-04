El Ciudad de Huelva suma un nuevo colaborador, GES Seguros

El Ciudad de Huelva suma una nueva empresa colaboradora, en este caso GES Seguros y a través de uno de los jugadores del equipo de Liga EBA, Víctor Pérez. El acto contó con la presencia de Adela Álvarez, directora de desarrollo Sevilla – Cádiz – Huelva de GES Seguros, Ismael Rodríguez, presidente del CDB Huelva la Luz y Víctor Pérez, agente exclusivo GES Seguros Huelva y jugador del Ciudad de Huelva de Liga EBA.

En palabras de Adela Álvarez: “estamos encantados en la compañía con la firma de este acuerdo, el primero que se hace en Huelva. GES Seguros ha puesto confianza e ilusión en la incorporación de Víctor a la compañía hace ya algunos meses, por lo que firmar este acuerdo con el Ciudad de Huelva no hace si no demostrarnos aún más las ganas que él tiene por seguir haciendo cosas en la empresa. Nuestra compañía funciona a través de Agentes Exclusivos, y es a través de agentes como Víctor, con los que intentamos transmitir valores como la profesionalidad, confianza y cercanía, cualidades que creemos son extrapolables también al deporte y en este caso en concreto al Ciudad de Huelva. Sabemos que Víctor le va a dar un trato muy profesional y se va a desvivir por ayudar a cualquier persona que le pida asesoramiento”.

Ismael Rodríguez, presidente del CDB Huelva la Luz quiso destacar el hecho de que otra empresa más quisiese unirse a nuestro proyecto: “esto no hace más que corroborar el buen camino que está llevando el club en estos momentos. La semana pasada firmábamos una óptica clínica y hoy es una compañía de seguros. Estamos encantados con que las empresas vean en nosotros esa confianza para proyectarse. Especialmente me hace ilusión esta firma porque se trata de nuestro jugador Víctor Pérez, el cual es gran profesional dentro de la pista y por supuesto también lo es fuera en su faceta de agente de seguros”.

Por último, Víctor Pérez, agente exclusivo de GES Seguros en Huelva y jugador del Ciudad de Huelva, quiso agradecer tanto a su compañía como al club las facilidades dadas para poder llevar a cabo esta firma: “estoy encantado en haber podido unir, a través de este acuerdo, tanto a GES Seguros como al Ciudad de Huelva. A todo el que lo necesite, podré asesorarlos con sus seguros sin ningún compromiso. Es muy normal con los seguros, que como llevas años pagándolos, no los revises de vez en cuando. Y es importante hacerlo, no sólo por ver si puede salir más económico, sino también por estudiar las coberturas que cubre y ver si pueden ampliarse o mejorarse. Sólo puedo decir que aquí me tenéis para lo que necesitéis”.

Gracias al acuerdo firmado, los abonados y los familiares de la cantera del Ciudad de Huelva contarán con ventajas y descuentos exclusivos y un trato preferente a la hora de asesorarlos con sus seguros.

GES Seguros en una compañía nacional que está en funcionamiento desde 1928. Cuenta con 90 oficinas en toda España y 500 agentes exclusivos. En su página web, www.ges.es podrás ver todos los seguros con los que trabaja: particulares (hogar, coche, moto, salud, vida, ahorro e inversión, decesos, accidentes, embarcaciones, protección de alquileres…) y empresas (multirriesgos, comercios, oficinas, despachos, comunidades, responsabilidad civil, transporte de mercancías, accidentes colectivos, construcción…).