Fatou Kanteh renueva por dos temporadas con el Sporting Club de Huelva

La delantera Fatou Kanteh ha prorrogado su contrato con el Sporting Club de Huelva hasta el 30 de junio de 2022. "Estaré dos temporadas más aquí dándoos guerra", decía en su mensaje a la familia sportinguista. "Estoy muy contenta por renovar. Le doy gracias al cuerpo técnico, a la directiva, por confiar en mí, por darme una oportunidad y por seguir cumpliendo aquí mi sueño, que es seguir jugando en Primera División. Me he sentido muy bien tratada aquí, como en casa, la ciudad me ha encantado y vamos a seguir dando guerra otro año más en Primera División", decía desde uno de sus puntos favoritos de la provincia de Huelva, el castillo de Aracena, lugar elegido para realizar este anuncio.

La jugadora de Bañolas calificaba como extraña y "un poco atípica" la campaña 2019/2020 del conjunto onubense. "Hemos empezado con dudillas, éramos casi todas nuevas pero, bueno, después de eso nos hemos entendido bien, hemos trabajado muy bien y hasta que ha aparecido lo del virus, que, nada, nos hemos tenido que quedar en casa, confinamiento, y no se ha podido acabar la temporada, pero me quedo con el trabajo de todas las compañeros que han estado y de las que van a estar esta temporada". Apuntaba que el objetivo para la próxima campaña es "quedar más arriba" en la clasificación para no pasar apuros, estar "en mitad de tabla y no sufrir como hemos sufrido esta temporada. Al público, que esperen que no les vamos a hacer sufrir esta temporada, y que vengan a animarnos mucho".

Fatou Kanteh sufrió en Abegondo una subluxación de hombro en el partido de la penúltima jornada disputada de la que "ya estoy mucho mejor. Apenas lo noto. Me acuerdo del momento y lo veo en vídeos y se me pone la piel de gallina. Es que caí muy mal y justo ese momento lo recuerdo aún, que no quería que nadie me tocara y me dolía un montón, y luego en el médico aún menos pero ya estoy mejor y este hombro va a dar mucha guerra esta temporada".

Para finalizar, la futbolista catalana mostró sus deseos para la nueva campaña, empezando por "no hacer sufrir a nuestra gente. Esperamos mucho trabajo, mucho sacrificio, compromiso de las nuevas que van a venir y de las que ya estamos y quedar por mitad de la tabla. Eso es lo que esperamos de la próxima temporada: mucho trabajo".