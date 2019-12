Excelentes resultados del CDN Punta Umbría en aguas ayamontinas

Isla Canela acogió el pasado fin de semana el XIV Encuentro de Escuelas de Vela Río Guadiana. La cita se llevó a cabo en las playas de Ayamonte, bajo la organización del Club Náutico Isla Canela, la Asociación Naval del Guadiana y el Patronato Municipal de Deportes de la localidad fronteriza. El equipo de regatas del Club Deportivo Náutico Punta Umbría se desplazó con un total de 7 regatistas de Óptimist sub 13 y 2 de Láser 4.7, obteniendo excelentes resultados.

Sergio Mancera y Julia Sabido vencieron en masculino y femenino sub 13. Rafael Vandewalle recibió el cuarto premio sub 13 masculino. Y en la clase Láser 4.7, Yanis Vandewalle finalizó segundo masculino. En el evento participaron alumnos de los diferentes clubes náuticos de la zona y del Algarve portugués, con embarcaciones de vela ligera de las clases Óptimist (Sub 13 y Sub 16) y clase Láser (4.7 y Radial).

Por clubes, el primer clasificado fue la AN Guadiana, segundo el CN Isla Canela y en tercer lugar el CDN Punta Umbría. El equipo de Regatas de Óptimist del Cdnpu, cumpliendo con su programa de tecnificación, asistirá del 6 al 8 de diciembre a la concentración de Promesas que organiza la Federación Andaluza de Vela, la cual convoca a tres regatistas del equipo por su proyección. Rodrigo Luis González, Sergio Mancera y Julia Sabido. Además el director técnico, Francisco Villalba, se desplazará con otros tres regatistas para participar en dicha actividad que está abierta a otros participantes.