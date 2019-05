El Estadio Iberoamericano Emilio Martín corona a los nuevos campeones

El Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, albergo el sábado la primera jornada del Campeonato Provincial de Atletismo de categorías menores al aire libre, mientras que la segunda jornada se celebra este sábado, día 11, en Isla Cristina.

Los podios en categoría sub-12 o alevín se formaron: en 60 m. vallas medalla de oro Samuel Martín (Onubense), plata Rodrigo García (Isla Cristina) y bronce Pablo Brito (Isla C.). En longitud Samuel Martín (Onubense), Juan Manuel Reyes (Isla) y Sergio Macías (Curtius); y Celia Linares (Isla), Manuela Camacho (Ciudad de Lepe) y Marina Cortés (C. Lepe).

En salto de longitud con pértiga Pablo Brito (Isla), Juan Manuel Reyes (Isla) y Rodrigo García (Isla); y Ana María Gavilán (C. Lepe), Celia Linares (Isla) y Candela Martín (C. Lepe).

Los podios en sub-14 o infantil se formaron: en 80 metros lisos medalla de oro David Santana (Isla), plata Javier Artero (Curtius) y bronce José Morales (Curtius); y Julia Camacho (C. Lepe), ex-aequo Andrea González (C. Lepe) y Erika Salomón (Arcoiris), y Olivia Santana (Isla). En 80 m. vallas David Santana (Isla), Javier Bermejo (Valdeca) y Marcos Macías (Curtius); y Andrea González (C. Lepe) y ex-aequo Miranda Vázquez (Isla) y Noelia Pelado (C. Lepe), y María Silva (Isla).

En longitud David Santana (Isla), Federico Ramos (Isla) y Sergio Palma (Bollullos); y Olivia Santana (Isla), Andrea González (C. Lepe) y Julia Camacho (C. Lepe). En triple salto Isaac Moreno (Valdeca); y Miranda Vázquez (Isla), Noelia Pelado (C. Lepe) y María Silva (Isla). En jabalina Víctor Conde (Curtius), Álvaro Romero (Valdeca) y Jesús Rayo (C. Lepe); y Julia Camacho (C. Lepe), Ana Pérez (Curtius) y Olivia Rodríguez (C. Lepe).

Los podios en sub-16 o cadete se formaron: en 100 metros lisos medalla de oro Alejandro León (Cartaya); e Isabel María Villegas (C. Lepe), María Aguaded (C. Lepe) y Alba Marina Macías (Isla). En 600 m. Ramón González (Curtius) y Alejandro Domínguez (Curtius); y Bella Muriel (C. Lepe).

En 3.000 m. José Antonio Benítez (Curtius), Adam Hanzaoui (Curtius) e Ildefonso Garrido (Arcoiris); e Irene Miranda (Arcoiris). En altura Pablo Santos (Isla), Juan Jesús Santana (C. Lepe) y Juan Antonio de la Palma (Isla); y Julia García (C. Lepe), Cecilia Ariz (Curtius) y Alba Marina Macías (C. Lepe). En peso Francisco Manuel Santana (Isla), Francisco Ríos (Isla) y Juan Antonio de la Palma (Isla); y Bella Muriel (C. Lepe) y Paula López (Bollullos).