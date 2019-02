Épica remontada del Bollullos ante el líder

Partido de categoría superior el que se pudo disfrutar en el Estadio Eloy Ávila Cano. Bollullos y Ayamonte se midieron en un choque emocionante, de principio a fin. Los condales, que llegaban lanzados tras encadenar cinco victorias consecutivas, recibían al Ayamonte de Juan Palma. Un conjunto, que visitaba Bollullos con la intención de consagrar, ese primer puesto ante un rival directo por el ascenso.El partido arrancó con mucha intensidad y en los primeros compases los locales ya intentaron poner cerco a la portería ayamontina. A balón parado comenzaron a llegar ocasiones para el Bollullos que fue mejor en el primer tramo de encuentro. En apenas veinte minutos, el colegiado sacó cuatro tarjetas amarillas, dos para cada equipo. Lo cual expone, lo mucho que se estaban jugando.En el minuto 29, tras un córner, llegó el 0-1 para el Ayamonte con la firma de Jesús Pascual, que pareció olvidar su gran pasado bollullero, celebró el gol de manera efusiva, cosa que no gustó al público. En el 39, ocurrió una jugada que marcó el devenir del partido. Moi, jugador del Ayamonte fue expulsado tras ver la segunda tarjeta amarilla, que fue bastante clara y tuvo que dejar a su equipo con diez jugadores.

Vibrante encuentro en el Eloy Ávila con un millar de aficionados en las gradas y mucho ambiente

El Bollullos, dueño y señor del balón, peleó hasta el final de esta primera parte, que acabó de la mejor manera posible para los de Kiki. También a balón parado y tras un lanzamiento desde la esquina, anotó Clavijo con inapelable remate de cabeza para poner las tablas en el marcador (1-1).La segunda mitad fue de infarto. No apta para cardiacos. Cuando apenas se habían jugado cinco minutos, llegó el segundo gol del Ayamonte y de nuevo con la firma de Pascual (1-2). En esta ocasión en su celebración pidió disculpas.Se puso complicado el encuentro para los bollulleros, que aunque jugaban con futbolista más, no encontraban la forma de imponerse ante su rival. Hasta el momento, el conjunto ayamontino transformó en gol todo lo que tuvo.De hecho minutos más tarde, en el 65, volvieron a marcar los de Juan Palma haciendo alarde de efectividad. Sergio fue el autor del tanto (1-3). Pero los noventa minutos son muy largos en el Eloy Ávila Cano, con mil personas en las gradas animando, el Bollullos no se iba a rendir tan fácilmente.La respuesta fue rápida, Álvaro Suárez en el 72, remató el balón al fondo de las mallas para poner 2-3. Si se puede, se escuchaba con fuerza desde la grada y así fue.A cinco minutos del final, los de Kiki, empataron el encuentro para delirio de sus seguidores, Biri que sustituyó a Andrés, que se marchó lesionado, hizo el 3-3, en un auténtico golazo.El Ayamonte no se lo creía, el Bollullos muy superior, con una jugador más y anímicamente capaz de todo, hicieron la proeza. En el 90, cayó claramente derribado Manolo y el árbitro señaló el punto de penalti.El encargado de ejecutar la pena máxima fue Sergio Chama que le temblaron las piernas, para poner el definitivo 4-3. La grada fue una auténtica fiesta y celebraron el gol como si de un título se tratara. No es para menos, conseguir esta remontada ante un equipo como el Ayamonte, está al alcance de muy pocos. Sin duda alguna, este partido es digno de una categoría superior. Victoria crucial del Bollullos que deja muy claro que quiere el ascenso, ante un Ayamonte que pierde el liderato.

FICHA TÉCNICA:

Bollullos: Benji; Clavijo, Lucho, Biri, Sergio Chama, Luis, Adrián, Fofi, Andrés, Antonio Vega y Antonio. En el banquillo: Josué, Jonás, Álvaro Suárez, Valenzuela, Germán, Imanol y Nacho.

Ayamonte: Palma; Chema, Ricardo, Juan Antonio, Pascual, Moi, Yusuf, Filipe, Iván Gonçalves, Iván Olivares y José Anarte. En el banquillo: Alberto, Elías, Sergio, Pata, Diego Pereles, Juanjo Cumbreras y Tomás.

Goles: 0-1 (29’) Pascual. 1-1 (45’) Clavijo. 1-2 (56’) Pascual. 1-3 (65’) Sergio. 2-3 (72’) Álvaro Suárez. 3-3 (85’) Biri. 4-3 (90’) Sergio Chama.

Árbitro: En el Bollullos, Luis, Biri y Álvaro Suárez. En el Ayamonte, Pascual, Moi, siendo expulsado por doble amonestación y Gonçalvez.

Incidencias: 1.000 personas en el Eloy Ávila Cano. La pasada semana anotó Antonio Vega el gol 600 del Bollullos CF. Información de Don José Cruz, ex presidente del Bollullos CF.