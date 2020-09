Paco Ojeda advierte que el fantasma de la desaparición sobrevuela al CB IES La Orden

Paco Ojeda, entrenador y alma mater del Club Bádminton IES La Orden, confía aún en que se imponga la lógica y el equipo pueda participar esta temporada en la División de Honor, pese a que la liga ya se ha iniciado. De momento, el club está en manos del Consejo Superior de Deportes (CSD), que aún no se ha pronunciado; el técnico avisa de que el fantasma de la desaparición sobrevuela la entidad en estos momentos críticos.

¿Ha asimilado ya que el Recre IES La Orden no va a jugar en la máxima categoría este año o mantiene la ilusión?

Todavía mantengo la esperanza; con cualquiera que hablo nos da la razón, pero quien nos la tiene que dar es el CSD y esperamos que resuelva favorablemente nuestro recurso y podamos estar en la Liga. Técnicamente sí habría tiempo, porque sería una competición con 9 equipos y uno tendría que descansar cada semana, y en la jornada 1 (la celebrada el pasado fin de semana) podíamos ser nosotros; además, de esa jornada inaugural sólo se disputaron la mitad de los partidos (2). Va a ser un año con poca competición, muchas se han anulado sobre todo a nivel internacional, y en el calendario hay hueco para que se recuperen jornadas.

¿Qué le ha dicho a los jugadores?

Desde julio hemos estado manteniendo la unión del equipo, mentalizándonos de que hay dos opciones. La ilusión de todos es estar donde tenemos que estar, nos hemos ganado nuestro sitio. ¿Qué pasaría si no podemos jugar en División de Honor? Sería una situación extraña; la Federación nos condena prácticamente a la desaparición como equipo; si el recurso al CSD no nos es favorable el único camino posible sería empezar desde Segunda División (dos categorías más abajo), es la única alternativa que nos ofrece la Federación pese a los esfuerzos por llegar a un acuerdo y por lograr el consenso.

¿Teme que le pase lo mismo que al Club Voley Huelva, que pasó de jugar en Europa al ostracismo, al olvido?

No conozco la historia del Voley Huelva más allá de que desapareció. La reacción de los jugadores ha sido excelente, están ahí para lo que el club designe, y vamos a seguir peleando para que más pronto que tarde estemos donde merecemos estar.

Huelva apostó en 2018 por organizar el Europeo, en 2021 albergará el Mundial, tiene un Centro de Tecnificación de bádminton en el anexo del Palacio de Deportes... parece que todo eso no ha servido de nada.

Es lamentable porque todos esos eventos han sido gracias al trabajo del IES La Orden, a que se fundó el club y gracias al trabajo de muchos años se consiguieron resultados, salieron jugadores que han representado a España y se formó a Carolina Marín, que ha puesto a Huelva en el mapa internacional del bádminton. Sin toda esa dedicación y el esfuerzo de tantos años no habrían llegado el Europeo o el Mundial. Es lamentable que nada de eso haya servido para valorar la situación desde otra perspectiva.

Nos hemos encontrado con una cerrazón en la Española, y la Andaluza nos ha dado la espalda"

¿Podría el Ayuntamiento de Huelva haber presionado a la Federación?

Nos ha intentado ayudar por todos los medios, desde una declaración institucional desde el más profundo sentimiento onubense hasta las muchas gestiones que me consta que se han hecho; ha estado siempre al lado del club y no se me ocurre esperar más del Ayuntamiento. La Diputación también nos ha apoyado y la Junta, aunque no ha explicitado su apoyo, sé que en el fondo también nos respalda. La Federación debe percibir que a nuestras instituciones les gustaría mucho que el club compitiese en División de Honor, pero nos hemos encontrado con una cerrazón de la Federación Española y con una falta de apoyo de la Andaluza, que nos ha dado la espalda. No vemos razón de ser a esta sinrazón; hay razones y fundamentos legales para que la solución hubiese sido otra. El problema nos aboca a una situación muy delicada que nos puede llevar incluso a la desaparición. Es un daño al bádminton onubense, andaluz y español, porque somos el equipo que le ha dado la salsa a la liga en la última década, peleando todas las finales y destacando en Europa, y eso debería haber pesado. Hay una desproporcionalidad muy grande entre la posible falta que nos adjudica la Federación y la decisión que se ha tomado.

La decisión del CSD se está haciendo esperar.

A día de hoy no se sabe nada. Teníamos esperanzas de que hubiese una decisión antes de empezar la liga, fuese en el sentido que fuese, aunque la esperamos favorable porque hay argumentos para ello. Espero que el fallo llegue antes de dos semanas, antes de que se dispute la segunda jornada liguera. Llevamos más de un mes con mucha incertidumbre y sólo nos queda esperar.

No parece muy lógico que hace dos años la Federación fuese incapaz de reunir ocho equipos para jugar en la máxima categoría y ahora se permita el lujo de prescindir de uno.

Es un poco incongruente; esta situación no hay por dónde cogerla. Hace poco no éramos ni ocho clubes, hubo una renuncia y no se incorporó ningún equipo por lo que jugamos una liga muy reducida. Ahora, gracias al impulso que le hemos dado entre otros el IES La Orden, ha crecido y estamos logrando más sitio en los medios de comunicación y más audiencia, y la Federación se permite el lujo de prescindir del campeón. No tiene sentido.

Nos reunimos con Carlos Longo y no fue capaz de darnos ningún atisbo de solución ni ninguna esperanza"

La Federación no tuvo en cuenta al club cuando se organizó en Huelva el Europeo de 2018, tampoco cuenta con él para el Mundial del próximo año... ¿de dónde viene esa mala relación?

No lo sé; llevamos más de 30 años en esto, empezamos con un grupo de jugadores en un gimnasio del IES La Orden, fuimos creciendo a base de dedicación, de apoyos de la comunidad educativa, de subvenciones de la Junta y Ayuntamiento... y con el paso del tiempo nos hemos ganado un sitio. El club que es responsable de que Huelva esté en el mapa del bádminton nacional y mundial debería tener un papel significativo en los eventos que se organizan como el Europeo o el Mundial, sin embargo la Federación no cuenta con nosotros, y hemos organizado decenas de eventos y contamos con un grupo humano muy implicado y que puede aportar mucho. Parece que la historia del Europeo (no se contó con el IES La Orden) se va a repetir en el Mundial, porque hay muchas cosas que ya están en marcha y no hemos recibido ninguna llamada de nadie.

El onubense Carlos Longo (padre), actual presidente de la gestora y próximo presidente de la Federación Española, ¿les ha dado algún mensaje de ánimo a nivel personal?

A Carlos Longo, como presidente de la gestora que está al frente de la Federación hasta las elecciones, fue la primera persona que llamamos el 21 de julio para tener una reunión amistosa, exponerle la situación y pedirle una solución al problema; la presidenta María Eugenio Lorenzo y yo nos sentamos con él y no fue capaz de darnos ninguna solución ni ningún atisbo de esperanza, ha sido llamar a una puerta que no se ha abierto, y eso que Carlos fue uno de las personas que estuvo en los orígenes del club, también está en la Andaluza y en la Española, pero no le ha servido a Huelva para seguir contando con un equipo en División de Honor.

¿Y de Carolina Marín han recibido algún apoyo?

Hemos tenido llamadas de otros clubes solidarizándose con nosotros, pero de Carolina, a día de hoy, nada.