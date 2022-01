"La Leyenda de Tartessos es un evento que supera lo deportivo", asegura Javier Macías

Javier Macías compatibiliza su actividad como docente en un instituto de Huelva con un espectacular palmarés como ciclista MTB. Ha sido campeón de España XCO máster 30 y de la Andalucía Bike Race entre 2014 y 2016, subcampeón del Algarve Bike Challengue Elite UCI, medalla de bronce en el Campeonato de España XCE, 7º en el Mundial XCO, y seleccionador andaluz de MTB para el Campeonato de España. Ahora añade su labor como director técnico de La Leyenda de Tartessos, una prueba ciclista de cuatro días que, con el aval de la UCI, tendrá lugar en tierras onubenses entre el 3 y el 6 de febrero de 2022.

¿Qué es La Leyenda de Tartessos?

Es un evento que supera lo estrictamente deportivo. Una prueba que vende una provincia, que ofrece un privilegio que tenemos los que vivimos aquí en el sur de España. Poder vivir cuatro días de ciclismo de competición, viviendo con profesionales y como un auténtico profesional, levantándote pensado en la etapa que vas a completar, en dar lo mejor de ti habiendo entrenado duro para ello, con todos los detalles que necesita un ciclista para rendir: buena comida, alojamiento, nutrición deportiva o recorridos de competición idóneos para esta modalidad de MTB maratón en el inicio de la temporada. Es un evento que te puede hacer vivir una experiencia que no todas las modalidades deportivas te pueden ofrecer. Puedes correr junto a un excampeón del mundo de MTB en activo, estar en una salida o en un hotel de competición con un excampeón del mundo de ruta, con un mito de triatlón mundial... Huelva tiene grandes pruebas deportivas, pero La leyenda de Tartessos va a ir a un paso más y va a ser algo muy grande como para perdérselo en esta primera edición.

¿Cómo surge la idea?

Todo ciclista, sea MTB o carretera, tiene como referencia las grandes vueltas por etapas, hay clásicas impresionantes, pero una prueba por etapas te engancha, te tiene días delante de la tele y ves cómo la prueba evoluciona, todos desde el sofá soñamos con estar ahí dentro. Pero todos no tenemos esa calidad y sabemos que no vamos a estar ahí. En 2011 veo que en Andalucía surge una prueba de seis días, en imagen y semejanza a una prueba que unos pocos seguimos por twitter día a día, la Cape Epic. Ese mismo día hice la inscripción con mi hermano. Seis días, ¿cómo se entrena eso? Una primera etapa de más de 4 horas y quedan cinco más por delante, ¡que locura! ¿no? ¿Aguantará el cuerpo? ¿Iré a más? Así que ya, como un pro, a entrenar, a comer, a buscar material, a estudiar cada etapa, a vivir lleno de ilusión por un reto diferente después de estar toda una vida sobre la MTB. Me vi haciendo kilómetros con Absalon, hablando en el post etapa con Hermida, con un ganador de Dakar como Marc Coma, un gran tío.

Ya había corrido con los más grandes en XCO, pero con la cercanía de esta ocasión nunca. Por la tarde estábamos todos pendientes de ver el reportaje de televisión, ¿cuándo me había visto yo en una así? Eso marcó mis siguientes años y siempre con la idea de que Huelva puede albergar una prueba así de espectacular. Huelva sí puede, pero la gran pregunta. ¿Quiere? Esta idea se la fui contando a mucha gente, organizadores, clubes, políticos hasta que en septiembre de 2020 surge la tormenta perfecta y aparece Good Monday! La historia se sigue escribiendo hasta el día de hoy y aquí estamos.

¿Por qué Tartessos? ¿Qué vinculación tiene Tartessos con Huelva?

Tartessos fue la primera civilización de Occidente, que tuvo en Huelva uno de sus centros neurálgicos. De hecho, Huelva se considera una de las ciudades más antiguas, si no la que más. En la provincia hay varios yacimientos que atestiguan el paso de Tartessos. A la hora de crear la imagen de la carrera queríamos darle un cariz épico ligado a la historia de Huelva que, para quien no la conozca, es amplia y espectacular, así que ¿qué mejor que convertirse en una ‘Leyenda de Tartessos’?

El centro base estará en El Rompido, ¿por qué en este enclave?

Lo primero que yo quería en la prueba era un punto de referencia clave, donde la convivencia tras cada paliza de la etapa fuera algo único, con una localización para acceder a las etapas con poco tiempo y fácil de llevar a cabo, junto con un criterio técnico de diseño de las etapas que fuera del nivel de la prueba.

La costa de Huelva estaba clara, pero ¿dónde?

El Rompido es ideal, zona centro de la Costa, hotel El Fuerte impresionante, pinares, senderos, piedras, arena, todo a la mano para dos etapas. Y a 25 minutos, el Andévalo para la segunda etapa y destapar una zona de Huelva escondida e impresionante. Además, está cerca de la capital para cualquier necesidad y para llegar a la salida de la etapa reina, con una señal de identidad única en España, la cuna del Descubrimiento de América. Un atardecer de febrero en el Rompido, con las vistas de la desembocadura del Piedras y el clima que vivimos en el invierno onubense, es complicado ya no sólo de superar, sino de empatar.

¿Qué ventajas ofrece la provincia de Huelva para el ciclista?

Para no enrollarme mucho las voy a enumerar. Invierno con un clima imposible de encontrar en otra zona de España. Terreno con un desnivel ideal para comenzar a hacer kilómetros de competición en busca de los objetivos más importantes de la temporada. Localización de dos aeropuertos internacionales y nacionales a una hora de distancia con autopista hasta casi el mismo hotel. Red de caminos y senderos desde la misma playa hasta la Sierra con cuatro comarcas totalmente diferentes y que pueden llenar las exigencias de competición o entrenamiento desde el ciclista más competitivo hasta el que viene persiguiendo el reto personal de superar cuatro días que no van a ser un yogurt precisamente.

Huelva tiene otras pruebas ciclistas en la provincia. ¿Qué diferenciará La Leyenda de las demás?

Huelva es una provincia diversa como pocas. Los que vengan aquí se van a encontrar muy buenas opciones de alojamiento, un entorno infinito, con playas espectaculares, unos pinares y senderos en los que perderse, barrancos, ríos y minas, sí, minas, aquí se entra en el mismo corazón de la Tierra. Y, además, un ambiente magnífico de ciclismo con más de una sorpresa, algunas que se irán conociendo, y otras se verán in situ.

Viendo las etapas, se aprecia gran variedad de perfiles. ¿Qué primará más en esta carrera, la forma física, la parte técnica, ambas?

Somos competidores en activo, sabemos lo que quiere el ciclista en cada época del año y lo que quiere encontrarse en un evento de este nivel. Hemos buscado etapas con un desnivel positivo no demasiado grande, de forma progresiva hasta la tercera etapa para regalar una crono final donde se podrá disputar a tope ya dejándote las fuerzas que te queden, o simplemente disfrutar de los divertidísimos senderos entre pinares. Una etapa rápida inicial para romper el hielo con llegada a la misma playa pero pasando de la arena a las piedras en apenas 10 kilómetros. Algo que demostrará la riqueza de recorridos que tenemos en la provincia. Una segunda etapa donde ya veremos cómo evolucionan los cuerpos. La más compensada siendo su componente técnico igual de exigente que el físico. La tercera será la más larga, pura para fondistas, para ir en grupos en un inicio más fácil y que se decidirá en unos 30 kilómetros, donde el que haya entrenado bien, recuperado bien y comido bien podrá sacar ventaja.

Y para el último día, una contrarreloj…

Con playa de inicio, senderos divertidos y seguros. Serán unos 50 minutos de esfuerzo a tope o una hora y cuarto de disfrute total para regalarte ser finisher de la primera Leyenda de Tartessos

¿Qué caras conocidas estarán el Huelva?

Se están moviendo muchos contactos para que la prueba tenga un nivel de competición nunca visto aquí. Estarán los mejores especialistas nacionales y tendrán que medirse a un elenco de corredores internacionales del máximo nivel que van a dar un auténtico espectáculo. Esos segmentos de Strava que todos hacemos en el día a día por muchas zonas de nuestra tierra serán arrasados por esas bestias del pedal. No pierdas la oportunidad o lamentarás no haber estado en la línea de salida de La Leyenda de Tartessos. ¡Únete ya!