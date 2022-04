“Es una delicia venir a Huelva en cualquier época del año y vivir un ambiente así”

“Sea la época que sea es una delicia venir a Huelva, disfrutar de ella y de cualquiera de los muchos eventos de baloncesto que acoge”. A Antonio de Torres, presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, se le nota especialmente feliz por cómo transcurre todo lo relacionado con el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas que se desarrollará en nuestra provincia hasta el próximo 13 de abril.

El máximo dirigente del baloncesto andaluz remarca con satisfacción que “para la celebración de este Nacional ya hemos venido en Navidad, en septiembre y, ahora, hasta en plena Semana Santa, y es una verdadera gozada. ¡La verdad es que ya sólo nos queda realizar uno en pleno verano! [Risas]. El ambiente aquí siempre es magnífico y la Federación Española de Baloncesto sabía que, aunque se tuvo que retrasar el evento de enero y pese a la dificultad que tiene llevar a cabo un acontecimiento así en estas fechas en nuestra comunidad, Huelva respondería a la perfección como lo hace siempre”.

De Torres, asimismo, no esconde que la apuesta por Huelva debe tener aún mucho recorrido con otros eventos dentro del panorama baloncestístico: “Toda esta experiencia suma tanto para que Huelva siga siendo sede de campeonatos tan importantes como éste como de cara a otros eventos futuros; así ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de acoger el ascenso de Liga EBA a LEB Plata, cuya candidatura ya está enviada y que, por qué no, podría venir también a esta tierra”.

Además de este Nacional en tierras onubenses, la provincia de Cádiz es escenario estos días del Campeonato de España de Minibásket de Selecciones Autonómicas. “Algunos directivos de otras federaciones nos dicen, de manera totalmente cariñosa, que somos los enchufados de la Federación Española [risas], pero lo cierto es que cada vez que se necesita algo Andalucía da un paso al frente, siempre está disponible a todos los niveles y, por eso, tenemos tantos campeonatos importantes incluso de forma simultánea, como sucede ahora, así que la confianza en nosotros es absoluta, y creo que es bien merecida por el gran trabajo conjunto que se realiza”.

El dirigente también ha subrayado que “el ambiente aquí es extraordinario; quizás hasta por todo lo que se ha pasado en los últimos tiempos con la pandemia se nota, incluso, un deseo especial en todos -jugadores, técnicos, aficionados, etc.,- de disfrutar al máximo. Además, este campeonato no ya sólo por su magnitud, sino por las edades de los integrantes y por la propia competición, da una clara muestra del futuro que nos está esperando a la vuelta de la esquina en este bonito mundo de la canasta. Hay quien no llegará a lo más alto, como es lógico, y otros sí, pero para todos es, sin duda, una experiencia increíble como así nos los hacen saber”.