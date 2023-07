Emilio Martín se recupera tras operado

"La vida te cambia de un día a otro" estas son las palabras que Emilio Martín ha utilizado para anunciar a través de su perfil de Instagram que tuvo que ser operado el pasado 17 de julio tras encontrar "unas manchas" en el hígado "que hay que seguir estudiando".

El duatleta onubense acudió el cinco de marzo a urgencias "por un dolor fuerte en la zona superior derecha del abdomen. La vesícula estaba limpia pero en el hígado se veían unas manchas que había que seguir estudiando" razón por la que Emilio Martín pasó por quirófano la pasada semana.

"Tras seis horas de operación y unos días de hospital, puedo decir que me encuentro con muy poca medicación para reducir el dolor y viendo cada vez más cerca el momento de volver a casa" son las palabras del onubense después de la "IRM de urgencias" a la que se vio sometido y "que no fue tan urgente como hubiera esperado", "unido a una serie de pruebas que venían a decir que esas lesiones contenían células compatibles con un colangiocarcinoma (cáncer de las vías biliares) y que por tanto, había que extirpar el lóbulo izquierdo del hígado, que es donde estaban alojadas de dichas masas".

Emilio Martín reconoce que "queda camino aún" porque el duatleta "sigue sin un diagnóstico definitivo (este lo tendremos una vez se analice todo lo que me han quitado) y la incertidumbre es dura. Yo he puesto y seguiré poniendo todo de mi parte para que el final de esta pesadilla sea el mejor posible, pero ya eso no dependerá de mí".

Con 42 grapas "que han necesitado los cirujanos para cerrar la herida" afronta Emilio Martín "el futuro que no sabe qué le deparará" pero la "vida la va a vivir diferente, seguro".