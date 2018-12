Emilio Martín: “Lo peor fue el Mundial”

Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, ha reconocido que “lo peor” de este año fue el Mundial, en el que por primera vez desde 2012 se quedó sin subir al podio, aunque ha afirmado que este hecho le hace “valorar” las seis medallas que logró en los seis años anteriores: dos oros, tres platas y un bronce. “Este año que no gané una medalla en el Mundial es cuando he valorado realmente lo difícil que fue conseguir las de los seis años anteriores”, declaró a Efe el deportista onubense, que no pudo encadenar su séptimo metal consecutivo en el Campeonato del Mundo disputado en Fyn (Dinamarca).

Aún así, Emilio Martín fue bronce en el Campeonato de Europa de Ibiza, volvió a ganar el Desafío Doñana y debutó en un medio Ironman y también en maratón, especialidad en la que marcó un registro de 2 horas, 17 minutos y 21 segundos en Valencia que le dejó un gran sabor de boca. Admitió que no está “nada contento” con su año, en el que “lo peor” fue el Mundial, al que recordó que no llegó “bien de forma” por culpa de una lesión previa y en el que su racha ganadora se vio interrumpida, pero eso le hizo tomar perspectiva del gran nivel que había demostrado durante seis años consecutivos.

“Antes veía normal lo que hacía, porque llegara como llegara competía y lograba medalla, y ahora valoro lo difícil que es”, recalcó el onubense, que tras esta decepción ha dado más valor al bronce europeo logrado en Ibiza, a pesar de que en ediciones anteriores fue plata y oro en los campeonatos de 2015 y 2017, respectivamente. Resaltó que “lo mejor del año, sin duda, fue el Maratón de Valencia”, pues, en su estreno en esta disciplina, tuvo “buenas sensaciones y una buena marca” que le “salvó el año”, además de haberse abierto “una vía” con una especialidad que da continuidad a su faceta como atleta, en la que destacó como mediofondista.

Señaló que en 2019 correrá el Maratón de Nueva York si encuentra un buen patrocinador o regresará a Valencia para atacar una marca de en torno a dos horas y quince minutos. Emilio Martín subrayó, sin embargo, que hoy por hoy se considera duatleta y que sus grandes objetivos para este 2019 serán de nuevo el Mundial, el Europeo y el Campeonato de España. “Me veo para seguir al máximo nivel y pelear por todo, y es lo que voy a hacer. Por encima de todo soy duatleta”, aseveró el onubense, que tampoco dejará de lado los triatlones y prometió estar de nuevo en la línea de salida del Desafío Doñana, que ya ha ganado dos veces, para dar el nivel que le permitan sus dos o tres sesiones de natación por semana.