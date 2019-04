Emilio Martín: "He sido listo y he sabido interpretar la carrera" para lograr la plata en el Mundial

Emilio Martín no podía disimular la enorme alegría que le ha proporcionado la plata mundialista en Pontevedra. En declaraciones a Huelva Información asegura que “estoy muy feliz por cómo ha ido todo, tampoco podía aspirar a más”.

Antes de afrontar este Mundial comentó que su principal objetivo era ser competitivo, y lo ha logrado con creces, demostrando que su experiencia en las grades citas ha sido clave para subir por séptima vez a un podio mundialista: “Al principio, cuando se fueron los dos franceses al poco de comenzar la carrera, me entraron dudas sobre si realmente tenía el nivel para estar aquí, pero luego supe ir a mi ritmo, recortamos distancias y en la bici trabajé fuerte, intenté atacar e irme en un par de ocasiones y cuando no podía supe guardar fuerzas. La verdad es que he sido listo y he sabido interpretar bien la carrera”.

“En la última transición salí bien colocado, puse mi ritmo sin agobiarme con lo que hicieran los demás, y al final vi que tenía opciones de luchar por las medallas”, añade el capitalino.

Las medallas no las vio clara “hasta que faltaban unos 400 metros para el final; en ese momento pillé al inglés Lloyd y luego al belga y cambié de ritmo; cuando hice ese cambio pensé que el inglés no iba a responder, como así fue, con lo que ya tenía una medalla prácticamente asegurada; y la plata sólo la vi clara cuando a falta de unos 40 metros tomé una pequeña ventaja y el belga bajó los brazos”, recuerda con satisfacción.

Anímicamente un resultado como este “refuerza mucho, la verdad, porque me he encontrado muy bien, las sensaciones han sido buenas y el resultado también; por desgracia, a estas edades te tienes que mantener de los resultados, y esta plata además de darme moral me va a permitir seguir otro año más dedicándome a lo que me gusta, que es el duatlón. Mientras me vea competitivo y el cuerpo aguante seguiré compitiendo”.

Este podio mundialista le permite afrontar con mucha ilusión las siguientes y exigentes pruebas que se avecinan: “La semana que viene y el 19 de mayo tengo dos pruebas del Gran Prix de Francia y espero competir allí; el 2 de junio está el Campeonato de España de duatlón cross y creo que también acudiré. Si me encuentro bien lo mismo intento buscar una buena marca en 5.000 metros dentro del Meeting Iberoamericano de Huelva, y el 30 de junio estaré en el Europeo; y luego a descansar, que ya toca”, manifiesta Emilio Martín.

Le dedica la plata “a todas las empresas e instituciones que me apoyan y confían en mi, como son la Diputación de Huelva, Viwo Hotel, Gestia inmobiliaria onubense, Tamaltais, Adarsa concesionario Mercedes de Huelva, Stevens Bike, Macario Llorente y fisioterapia Alba López; y por supuesto, a toda mi familia, ya que su apoyo es clave para entrenar y poder hacer todo lo que hago”.

Emilio tiene previsto regresar a Huelva en la tarde del domingo.