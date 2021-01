Emilio Martín necesita objetivos a corto plazo para mantener la motivación

Emilio Martín, bicampeón mundial de duatlón, aseguró que necesita "objetivos a corto plazo para mantener la motivación" y seguir preparándose para las grandes citas.

En este inicio de 2021 el atletismo, su deporte inicial, es el que le está proporcionando esas pequeñas metas antes de los grandes objetivos de 2021, que nuevamente serán el Campeonato de España, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.

"Me he ido poniendo pequeñas metas, aún sabiendo que no estoy bien", manifestó el onubense, que hace una semana ganó un control de 3.000 metros en la pista cubierta de Antequera (Málaga) y el domingo volvió a probarse con buenas sensaciones. "Otro 3000 pero esta vez 5 segundos más rápido que la semana pasada. 8’40”37 y acabando fuerte. Recordando viejos tiempos en las instalaciones de La Cartuja donde tanto he entrenado y competido. Mejores sensaciones y disfrutando bastante más. Otro pasito que nos acerca al estado de forma que buscamos. Estoy lejos pero llegaremos!", manifestó en sus redes sociales.

El deportista onubense reconoció que sin estos objetivos intermedios le cuesta "mucho" mantener el nivel en la exigencia hasta los momentos álgidos de la temporada, aunque tiene la "incertidumbre" de si no se celebrarán a causa de la pandemia, indica que "hay que entrenar para estar listo". "Hay que ir buscando ese punto de sufrimiento y de ganas", apuntó.

Competirá en el Campeonato de Andalucía en pista cubierta de 3.000 metros el próximo día 7 de febrero y el 14 disputará el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, sabiendo que "aún no estoy en forma y fuera de peso". No obstante, resaltó que tiene que ir "poco a poco mejorando" y mantener su ritmo de entrenamientos y que si lo mantiene, "la forma llegará", auguró.

Estos son sus planes para llegar al Campeonato de España individual y el de clubes en abril y en mayo el de contrarreloj por equipos con el Triatlón Montilla, club en el que recaló la pasada temporada. "Para esos primeros campeonatos importantes quiero estar en forma", resaltó.

También empezaría a competir en primavera en el Circuito Nacional de Francia de Duatlón, un año más en las filas del Gonfreville. Sería la antesala en el calendario del Campeonato de Europa (Targu Mures -Rumanía- en julio) y el Campeonato del Mundo (Almere-Amsterdam -Países Bajos- en septiembre).

"Intentaré no soltar la dinámica de entrenamientos que estoy teniendo ahora", insistió Martín, que reconoció que "la situación que estamos teniendo se está haciendo larga y más larga se va a hacer porque no hay atisbo de que se termine pronto este año". Aún así, señaló que se está "autoexigiendo" para dar un año más el nivel.