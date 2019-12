Eliezer Ojeda: "La temporada está siendo idílica gracias a que no vamos confiados"

Último encuentro del 2019. El Recreativo Bádminton IES La Orden se enfrenta este sábado al Arjonilla para disputar la novena jornada de la TOP8 LaLigaSports en un duelo que tendrá lugar a partir de las 17:00 en el Pabellón Municipal del municipio jiennense.

La temporada del conjunto onubense está siendo más que idílica ya que, de los ocho partidos disputados hasta el momento, todos se han decantado a su favor con la alegría del último de los encuentros, en el que se llevó el pleno de victorias por 0-7 ante el Benalmádena. Por todo ello, los recreativistas se posicionan como líderes de la clasificación con 24 puntos, seguidos del Rinconada y del Pitiús, que cuentan con 18. En cuarta posición y luchando por conseguir una plaza en la final pese a su dificultad está el Oviedo, con 15 puntos. Por su parte, el próximo rival del IES La Orden, Arjonilla, ocupa la quinta plaza con 9 puntos y más abajo está el San Fernando, con seis. Tanto el Alicante como el Benalmádena tienen tan sólo 3 puntos, siendo este último quien se encuentra en la zona de descenso.

La calidad del actual campeón de la Liga Nacional es evidente por sus números, pero también por su capacidad en cuanto a las alineaciones dispuestas. Así, esta temporada el conjunto está demostrando su versatilidad y aptitud para vencer de la mano de los distintos volantistas que forman la plantilla. Por todo ello, las estadísticas señalan una semana más que los albiazules son grandes rivales en todas las categorías de dobles y en el individual masculino, mientras que es en el femenino donde tienen un acierto menor. Por todo ello, la alineación volverá a ser una incógnita hasta minutos antes del duelo, del que el IES La Orden espera llevarse los tres puntos para cerrar el año de la mejor forma posible.

Frente a ellos y como equipo local estará el Arjonilla. Quinto en la clasificación con 9 puntos, el conjunto sólo ha vencido frente al Alicante, Benalmádena y San Fernando en la primera vuelta, sin embargo, se ha estrenado en la segunda con una derrota por 5-2 frente al Alicante, por lo que vuelve a su feudo con hambre de victoria y con el claro objetivo de derrotar a su rival.

Con respecto a las estadísticas, el Arjonilla destaca en sus dobles masculino y femenino, y también en uno de sus individuales femenino, siendo su punto débil el mixtos y el individual masculino. A pesar de ello, raquetas como las de Miguel Barbado, Fátima Albín o Manuela Díaz buscarán los fallos del IES La Orden para hacerlo caer y quedarse así con tres puntos que lo acercarían a una zona más alta de la tabla.

En calidad de técnico del equipo onubense, Paco Ojeda afirma que “este es un partido muy peligroso porque el Arjonilla juega en casa y me temo que van a traer a su equipo fuerte, van a esperar a que estemos un poco descuidados y sorprendernos e incluso llevarnos a la primera derrota, que esperamos que no sea así”.

Sobre la temporada, Ojeda destaca que “llevamos ocho de ocho, pero me gusta poner el acento en que algunas victorias han sido muy complicadas, particularmente la de Oviedo, con cuatro horas de partido, y la de Pitiús” y añade sobre el equipo que “estamos con mucha confianza y poniendo la vista en nuestro primer objetivo, que es la final, por lo tanto es algo muy positivo porque nos ayuda a no descuidarnos y a tener confianza pero no confiarnos, estando fuertes siempre”. Asimismo, el entrenador añade sobre la variación de alineaciones que “es un punto muy bueno, porque cuando el rival se pone a pensar en qué alineación va a hacer frente a nosotros y se pone a preparar el encuentro en la semana previa, no sabe qué pensar, lo que hace que tengamos una ventaja con respecto a los rivales”.

Como capitán, Eliezer Ojeda comenta que “jugamos fuera, en casa del Arjonilla, que tiene un pabellón al que acude mucho público, con lo que tenemos esa presión además de que llegarán con muchas ganas de vencer porque sufrieron un revés frente al Alicante”. Sobre el equipo, Eliezer Ojeda explica que “tienen varios jugadores cedidos, que son jóvenes y que tienen bastante nivel además de los jugadores de la casa como Juan Blas, Manuela Díaz o Fátima Albín que ya hemos visto que han dado muy buenos resultados, ya que ganaron el dobles mixtos y el masculino a Oviedo, que eran precisamente los puntos fuertes de su rival, por lo que sabemos que tienen mucha calidad y que no va a ser nada fácil”.

Por último, y sobre la temporada, el volantista apunta que “está siendo idílica gracias a que no vamos confiados a los encuentros porque sabemos la dificultad que tiene cada uno de ellos y gracias a eso estamos sacando resultados positivos, con lo que esperamos cerrar el año de la mejor forma posible”.