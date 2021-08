Elena Rodríguez acude al Europeo 3D de Eslovenia "a disfrutar y a por una medalla"

La onubense Elena Rodríguez asegura que acude al Campeonato de Europa de tiro con arco 3D, que se disputa en Eslovenia, con el objetivo de "disfrutar y luchar por una medalla".

La deportista de Huelva, residente en Deleitosa (Cáceres), que ya fue campeona del mundo de esta especialidad, busca su primer metal europeo en la que es su primera competición internacional desde el inicio de la pandemia.

"Este año tenía unos objetivos que no he podido llevar a cabo por diferentes circunstancias, pero el principal era que tanto Cristino Fernández -su técnico y marido- como yo consiguiéramos la plaza para ir al Europeo, y lo hemos conseguido", declaró Rodríguez.

El objetivo ahora es "disfrutar, que salga como lo hemos entrenado y aprender, aunque el objetivo siempre será también luchar por conseguir una medalla, que en Europeos no tengo aún ninguna".

La arquera onubense participa tanto a nivel individual como por equipos, así que lo dará "todo para quedar lo más arriba posible", insistió. Con respecto al nivel del equipo español, la onubense opinó que sus compañeros son "todos unas fuera de serie, lo mejor de lo mejor" y confía en que hagan un buen papel antes los mejores especialistas del continente.

Elena Rodríguez está desde antes de la pandemia sin competir internacionalmente. Sobre si eso le da más ganas o le genera un poco de inseguridad, comentó que "lo que a mí me da más inseguridad es la falta de entrenamiento, y ahora no es el caso, he hecho todo lo que he podido y afronto bien la competición porque me gusta competir".

El tener a Cristino en la competición, que disputará la categoría masculina, supone para ella contar con su gran apoyo cerca, ya que pueden aconsejarse mutuamente. "Si había un año que teníamos que sacar plaza los dos era éste, porque además este año no se permiten acompañantes por el tema covid", dijo.

Ambos están en Madrid con el resto de componentes de la selección española, que este viernes se someten a una PCR para viajar mañana sábado. El lunes arranca la competición.