Doloroso e inmerecido descenso del Isla Cristina

La competición futbolística del Campeonato de División de Honor Andaluza ha bajado el telón, y no pudo ser. El Isla Cristina, con el empate y otros resultados de la jornada, ha descendido a la Primera Andaluza. La incertidumbre que motivó la pérdida de puntos, sobre todo en los últimos encuentros, daba un carácter de nerviosismo a este encuentro que, lamentablemente y a pesar de las muchas ocasiones de las que dispuso el Isla Cristina.

Los dos equipos se lanzaron en busca de los puntos en juego, con unos marcajes muy estrechos. El Isla puso cerco a la parcela de los de La Rinconada, intentando solventar la papeleta, mientras que los visitantes no le perdían la cara al partido y buscaban a la contra a la zaga costera.Hubo que esperar al minuto 25 para ver la primera ocasión de gol. Fue el San José el que buscó el tanto con un disparo que desvió a córner Chus. Poco después replicó el equipo de Pepe Vázquez con un disparo de Félix que también tuvo que desviar el meta. El gol empezaba a rondarse por entonces. El choque tenía mucha emoción. En el minuto 35 de nuevo Félix, esta vez con un tiro cruzado, pudo inaugurar el marcador, pero Sebas volvió a meter la mano para desviar a córner. El Isla se estaba mereciendo mejor premio y lo logró en el minuto 40, por mediación de Félix, con un fuerte disparo. El propio Félix tuvo otra gran ocasión antes del descanso.

Tras el asueto las noticias eran positivas para el Isla Cristina, tanto por su partido como por el resto de resultados. Ello motivó a los jugadores de Pepe Vázquez, que tenían que amarrar los tres puntos. Ocasiones tuvo el cuadro isleño para hacerlo. En el 57 jugada para la polémica cuando Ismael pudo agredir a jugador del Isla, por lo que debió haber sido expulsado, pero el colegiado no pitó nada. El San José estaba despertando, buscando marcar, ya que estaba descendido en ese momento. En el 62 llegó la igualada en un remate de Edu Brenes que pudo ser con la mano y ante el que nada pudo hacer Chus. El empate ponía las cosas muy complicadas para el Isla que retomaron el mando con ocasiones de sobra para ganar. El último cuarto de hora fue un calvario para los equipos, ya que el empate no les servía para nada, por lo que ambos sellaron el descenso.

Ficha técnica:

Isla Cristina: Chus; Quini (Pedro Payán, m. 60), Juan, Terán, Seba, Luismi, Félix (Cristian, m. 78), Carlos Vizcaíno, Manu Cordero, Javi Ordóñez y Lay.

San José: Sebas, Selu, Dani (Emilio, m.46), Ismael, Juli, Montaño, Mini (Guti, m. 76), Relaño, Fernando, David y Edu Brenes (Sergio, m. 84).

Goles: 1-0 (40’) Félix. 1-1 (62’) Edu Brenes.

Árbitro: Luna Espejo (Córdoba). Amonestaciones a los locales Quini, Félix, Luismi, Carlos Vizcaíno y Ángel y a los visitantes Dani y Edu Brenes.

Incidencias: Unas 350 personas en el Municipal de Isla, con presencia de aficionados visitantes.