La manchega Alba Reguillo y el madrileño Diego Méntrida ganan el Desafío Doñana

La triatleta manchega Alba Reguillo y el madrileño Diego Méntrida se han proclamado vencedores en categoría absoluta de una nueva edición, la decimotercera, del Desafío Doñana, que se celebró el sábado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con un recorrido de 80 kilómetros en el segmento de ciclismo, 1,4 de natación a la altura de la desembocadura del Guadalquivir y 20 kilómetros de carrera a pie por la playa de la orilla de Doñana.

Destacar el 8º puesto logrado por el onubense Emilio Martín. "Por encima de cualquier otra cosa, me quedo con la sensación de volar de nuevo por las playas de Doñana. Con estas distancias actuales (menos kilómetros de bici y 'sólo' 20 kms de carrera a pie) y con mi nivel de natación, a poco más puedo optar. Pero como digo siempre, lo primero es disfrutar, y tras dos ediciones donde he sufrido mucho en la carrera a pie, este año de nuevo me vi fuerte. Y eso me llevo! Como siempre, al acabar dices que ya no vuelves más, pero mañana mismo estoy preguntando por la fecha del año que viene!", asegura el bicampeón mundial de duatlón en sus redes sociales

En la línea de salida y en el corte de cinta estuvieron presentes, además de Isabel Sánchez, el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora; los delegados de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz y Huelva, Jorge Vázquez y Teresa Herrera, respectivamente; el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; y el concejal de Deportes de Sanlúcar, David Salazar.

Isabel Sánchez destacó la consolidación de una prueba “que ya es todo un clásico y que todos quieren hacer en algún momento”, y se mostró muy contenta “por la respuesta de los triatletas, la colaboración de todas las instituciones y, especialmente, porque el Desafío Doñana es una fiesta, a la que vienen a disfrutar los deportistas, como hemos podido comprobar”.

Un total de 300 triatletas tomaron la salida en la avenida de Bajo Guía a las 12.00 para, una vez finalizado el tramo neutralizado por Sanlúcar, comenzar la carrera oficialmente. Un segmento en el que hubo leves intentos de escapada, como el que protagonizó el campeón del mundo de duatlón y tres veces ganador de la prueba, Emilio Martín, pero que no fueron fructíferos, y prácticamente entraron todos los triatletas juntos en Sanlúcar, en la T1.

Ahí ya entró en primera posición Diego Méntrida, que aun así llegó a la T2 tras atravesar a nado la desembocadura del Guadalquivir en quinta posición. Pero a los pocos kilómetros de comenzar a correr ya se puso en primera posición, que mantuvo hasta el final, para cruzar la meta en primer lugar, con un tiempo de 3:20:50. En segunda posición entró en meta el también madrileño Ignacio Cabrera, con un tiempo de 3:22:49. Y tercero fue el malagueño Alejandro Cañas, con un tiempo de 3:25:26.

El triatleta madrileño mostró su satisfacción al entrar en meta y destacó que la experiencia “ha sido única, diferente a lo que me esperaba, y totalmente recomendable. Intentaré hacer un hueco en mi calendario de 2023 y repetir, porque merece mucho la pena el vivir este ambiente y el recorrer un paraje como éste”.

Méntrida, que debutaba en la prueba, tiene una historia muy emotiva, por la que es muy conocido y que se hizo viral en septiembre de 2000, cuando en un triatlón en Santander, cuando iba cuarto, a punto de llegar a meta, el triatleta que estaba en tercera posición se equivocó de recorrido y Diego lo esperó y le dejó entrar por delante de él. Ese gesto llegó a manos de un actor como Will Smith, que compartió el vídeo del momento, y también fue recompensado por la ONU, por el detalle que realizó.

Por su parte, en la categoría femenina, la felicidad de la vencedora fue absoluta, una Alba Reguillo que se ha convertido en ganadora del Desafío Doñana por tercera ocasión. La manchega, que se mostró muy satisfecha de la parte ciclista de la prueba, entró en la carrera a pie y, en una espectacular remontada, especialmente por el tiempo que la distanciaba de la primera por entonces, la sevillana Marina Caraballo, y por ir en sexta posición. De hecho, no fue consciente de su victoria hasta que vio la cinta puesta en la línea de meta al cruzarla.

Reguillo realizó un tiempo de 3:48:08 y señaló que para ella “esta prueba es muy especial, la gente de la organización ya es mi familia, por el trato que tienen conmigo desde la primera vez que pisé esta bendita tierra que es Andalucía. Por eso estoy tan feliz”.

En segunda posición finalizó la malagueña Patricia Bueno, con un tiempo de 3:49:09. Bueno realizó una carrera muy regular en todos los segmentos. Y tercera en la línea de meta fue la jovencísima sevillana Marina Caraballo, quien parecía que iba a ganar la prueba, pero al final la cogieron a dos kilómetros de meta, pero aun así se encontraba muy contenta en su primera participación en el Desafío Doñana, con tan solo 20 años.

La buena climatología que hizo durante toda la jornada hizo que un numeroso público siguiera en directo la competición, tanto en la salida como en las distintas transiciones, así como en los alrededores de la línea de meta en la playa de Malandar, animando en todo momento a los deportistas. Especialmente concurrida estuvo la salida de la prueba.

La decimotercera edición del Desafío Doñana ha estado organizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Triatlón, y la colaboración de los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y Trebujena y del Espacio Natural Doñana.