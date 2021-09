David Sánchez califica su experiencia de “inolvidable”

Numerosos onubenses se dieron cita en la estación de Renfe para recibir el martes al nadador David Sánchez (perteneciente al CN Colombino), que regresó de los Juegos Paralímpicos de Tokio con tres diplomas y dos récords de España. Familiares, amigos y compañeros del club, así como onubenses en general, dieron un cálido recibimiento al deportista onubense, que se quedó muy cerca de las medallas olímpicas.

David catalogó la experiencia como “inolvidable”. Además recalca que “el hecho de poder compartir experiencias con compañeros de otras modalidades es increíble”.“La villa era inmensa y ya la piscina era de otro nivel”. El nadador volvió de su estancia en Tokio “sin palabras”. Está muy satisfecho con su paso por los Juegos Paralímpicos, “superamos las expectativas con nota, 4 pruebas, 3 finales y récords de españa. Son resultados que transmiten bastante esperanza de cara a próximos eventos, como es el mundial de junio de 2022”.

Su llegada a Huelva el pasado martes estuvo llena del cariño de sus familiares y de todos los onubenses, “el recibimiento por parte de la gente fue espectacular, no me lo esperaba para nada. Armaron un gran revuelo cuando me bajé del tren”. David agradeció “de corazón” a Huelva por lo que le han apoyado durante su cita Paralímpica. Recalcó que “solo tengo palabras de agradecimiento”.