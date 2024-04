David Rodríguez y María Isabel Felipe se coronan en La Mina Bike Maratón

El olontense David Rodríguez (SportBici Team) y la almonteña María Isabel Felipe (Conway CDC Trujillo) se hicieron en categoría absoluta con el triunfo de la primera edición de La Mina Bike Maratón, segunda cita de las seis puntuables dentro del Circuito Provincial Diputación de Huelva de BTT Maratón.

La prueba, organizada por el Club Deportivo Bicis Huelva, contó con unas condiciones climatológicas favorables. La lluvia caída el día anterior dejó el terreno mejor de lo que ya estaba para los bikers que se enfrentaban a casi 80 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado positivo de un terreno con una orografía cambiante, donde las espectaculares estampas de la Cuenca Minera no dejó indiferente a nadie.

A las puertas del Ayuntamiento de Nerva, en un centro abarrotado de público y tras el pertinente corte de cinta de las autoridades, se dio la salida a las 9:00 buscando la zona más alta, "El Ventoso", y salir al campo por un sendero en bajada a las minas de Riotinto. En un pelotón multicolor, formado por casi 350 bikers que se empezaban a enfilar, los participantes fueron atravesando distintas aldeas y pueblos de la comarca sin cambios significantes hasta llegar al tubo, previo al Gossan sobre el km. 63, donde los ciclistas tuvieron que descabalgar. Ahí marchaban en cabeza David Rodríguez (Sportbici Team), Francisco José Peña (C.D. Animal Race), Dani Moreno (Bayobikes Master House Team), Manuel López y Miguel Real (Sport Bici Team) y cinco miembros de la escuadra del Patrón MTB Racing: José Alfonso Grajea, Manuel Palanco, Juan David López, David Pereira y José Carlos Macías.

En la subida a la aldea de Ermitaños, David Rodríguez abrió hueco, colocándose por detrás Francisco José Peña y el grupo perseguidor. Quedaba por delante las subidas finales a Peña del Hierro y Padre Caro de casi 4 kms al 7% de pendiente media. Finalmente afrontan el descenso y el sendero hasta la meta consiguiendo el triunfo absoluto David Rodríguez. El élite paró el crono en 3:16:51, dejando el segundo lugar a Francisco José Peña (C.D. Animal Race), quien lograba el primer puesto en máster 30, mientras que al tercer escalón del podio se subía Manuel Palanco (Patrón MTB Racing).

En máster 40 el triunfo recayó en un muy combativo José Carlos Macías (Patrón MTB Racing) que anduvo con los puestos cabeceros durante la jornada y obteniendo un meritorio cuarto puesto en la general. Victoria para el onubense en máster 50 Francisco Sánchez (Sportbici Team) llegando en solitario y completando una gran prueba. En máster 60, triunfo para otro onubense José Luis Valle (C.C. Andalucía Nature).

Gran victoria del júnior Juan José Mendoza (Bayobikes Master House Team) que no dio opción ninguna a sus rivales en un imponente triunfo, mientras que en sub23 Juan David López (Patrón MTB Racing) se llevaba el gato al agua.

En cuanto a las féminas, nueva victoria de la general y en su categoría, máster 30, para María Isabel Felipe Dávila (Conway C. D. C Trujillo), que dominó la prueba con solvencia de principio a fin marcando un tiempo de 4:05:25. Segunda de la general y primera élite, Gloria Elena Galeano (Prolongo-Al Andalus Woman). Por su parte, Ana Sánchez lograba subir al tercer escalón a la vez que se hacía con el triunfo en máster 40. Por otro lado, María del Rocío de la Herea (C.D. Expobikes) vencía en sub 23.

La prueba estuvo presidida por el alcalde de Nerva, Rafael Prado; el teniente de alcalde José Luis Lozano; el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, y la concejala de Desarrollo Local, Empleo y Comercio de Zalamea la Real, Alba Gilés. El Circuito Provincial Diputación de Huelva de BTT Maratón se tomará ahora un descanso, volviendo el 6 de octubre con la XXIII Maratón Villa de Paterna.