Zakaria Boufaljat y Nuria Roldán brillan en el Cross de Cartaya

Los atletas Zakaria Boufaljat Es Seddyq y Nuria Roldán Morote se proclaman vencedores del XXXV Cross Pinares de Cartaya, prueba del Circuito Provincial de Campo a Través Diputación de Huelva celebrada el domingo, día 27, desarrollándose en la pradera de San Isidro; finalizaron las carreras 560 atletas.

El emblema del cross onubense Zakaria Boufaljat (Trops-Cueva de Nerja) fue profeta en su tierra de adopción cubriendo en 18:36 los 6.000 metros de distancia, imponiéndose con seis segundos menos al veterano multicampeón mundial de duatlón Emilio Antonio Martín Romero (Onubense de Atletismo).

Con cuatro vueltas al circuito se inició la prueba a un gran ritmo integrando la cabeza un grupo de doce unidades, en el segundo giro el conjunto quedó en siete, y en el tercero ya se convirtió en un duelo entre Zakaria y Emilio, con una última vuelta donde Boufaljat metió metros por medio; tercero en 19:11 acabó el marroquí Youssef Izikki. Cuarto 19:28 el triatleta malagueño Pablo González Pérez (DelSur Coop La Palma), meritorio quinto en 19:44 de José Manuel Cortés Medina (Bahía Algeciras), sexto en 20:04 el veterano Francisco Javier Martín Buceta (Ciudad de Lepe), séptimo en 20:18 el veterano Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport), que la jornada anterior fue tercero en la Travesía Marismas del Odiel.

En femenina, sobre 4.500 metros, ganó Nuria Roldán Morote (At. Albacete) con 18:35, dominando la carrera de principio a fin, seguida en 18:53 de Zenobia Benítez Donaire (At. Arcoiris), que después de varios meses en dique seco reapareció en Itálica, y tercera en 20:06 la veterana A Alba López Calero (Onubense de Atletismo).

Por categorías los campeones fueron en pitufo Julen Benítez, y en femenina copó el podio el Curtius con Ángela López Gómez, Lydia Ortiz Talaverón y Lucía Rasero Talaverón. En sub 8 prebenjamín vencieron Alberto Macías León (Onubense Atletismo) y Marina Acevedo Martín (ED Almonte); en sub 10 benjamín los mejores fueron Daniel Gancedo Pavón (Curtius) y Rocío González López (ED Almonte).

En sub 12 alevín, triunfo de Damián Pevidad Lora (Curtius), y en femenina copó el podio el Curtius con Claudia Ruiz Cortés, Irene Gijón Tirado y Melissa Popovbiocs. En sub 14 infantil, oro para Héctor Jesús Arbelo Vázquez (Curtius) y Basma Lahbabi El Harti (Bollullos). En sub 16 cadete, nuevo podio del Curtius con Pablo Pavón Ceballos, Carlos Maján Nieto y Sergio Macías da Cruz; y Elena Barragán García (Bollullos).

En sub 18 juvenil vencieron Lazaro Fernández Delgado (Playas de Castellón), y Marta Santos Cortés (Ciudad de Lepe); en sub 20 júnior Gregorio Iglesias Sánchez (Conistorsis) y Lucía Salvatella de los Santos (Curtius). En sénior, gloria para Zakaria Boufaljat Es Seddyq y Nuria Roldán Morote.

En veterano A suben a lo más alto del podio Emilio Antonio Martín Romero y Alba López Calero; en B, Alí El Fghir Jiaf y Yolanda Domínguez Márquez (El Lince-Bonares); en C José Manuel Berrocal Fernández (Pintura Berrocal) y Encarni Zabala González (Correcaminos La Palma); y en D, Francisco José ‘Oché’ Muriel Camacho (Ciudad de Lepe) y la portuguesa María Joâo Guerreiro Carrega (Recreativo Alturense).