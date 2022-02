El Cross Miguel Beltrán regresa este domingo a San Juan del Puerto con la sexta edición

San Juan del Puerto se convierte este domingo en el epicentro del atletismo provincial con la celebración del ‘VI Cross Miguel Beltrán’, que regresa tras los años de parón a causa de la pandemia y que está organizado por la concejalía de Deportes del Consistorio sanjuanero con la colaboración del Club Atletismo Arcoiris de la localidad.

El salón de actos del Centro Sociocultural Jesús Quintero ha sido el lugar escogido para la presentación de este evento que, un año más, y tras su cambio de ubicación, acogerá el Área Natural de las Marismas y Muelle del Tinto, un entorno privilegiado con su Centro Municipal de Actividades Náuticas, parque infantil con tirolinas y columpios, merendero, senderos y pantalán sobre el Tinto.

La concejala Penélope Jiménez ha destacado “el evento deportivo que tendremos este domingo es una prueba consolidada y muy conocida por los atletas de la provincia que podrán disfrutar de un entorno natural único en nuestro pueblo”. Jiménez anima a que aquellos deportistas que deseen participar se inscriban en el evento.

Por su parte, el presidente del Club Atletismo Arcoiris, Javi Rivas, quiso resaltar “para nosotros es un doble placer colaborar en esta edición, primero porque tenga lugar esta prueba atlética y segundo en poder promocionar un paraje único con un circuito rápido”. La responsable técnica de la prueba, Ana Belén Beltrán, adelantó “es un circuito atípico al que todos aquellos atletas que han corrido en él les han encantado y esperemos que el ambiente este domingo sea espectacular”.

Desde las 10:30 los distintos circuitos de tierra servirán para la disputa de las distintas categorías convocadas, desde los pitufos, que recorrerán 100 metros hasta las categorías absolutas, con 4.500 metros para las mujeres y 7.000 para los hombres, pasando por las sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. La prueba será puntuable para el Circuito Provincial de campo a través, y las inscripciones estarán abiertas hasta este miércoles 16 a las 14 horas en: https://tusinscripciones.es/index.php/cross/vi-cross-miguel-beltran?fbclid=IwAR2wcx7Tn3kVVFdscCdFHDaPmZYXRbo5jFgqRAcne1DI5DC-Aw-UiKrEMUM

Habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría, así como medallas para todos los participantes pitufos, sub 8 y sub 10 y trofeo al primer clasificado local de cada categoría. El Ayuntamiento habilitará una zona de aparcamientos con acceso a la pasarela, resaltando que la circulación de vehículos quedará prohibida en el entorno natural, a excepción de vehículos autorizados.