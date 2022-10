Pablo González y Assumpta Molina ganan el cross Pino de la Cruz de Lucena

Los atletas Pablo González Pérez y Assumpta Molina Aroca se proclaman vencedores del I Cross Pino de la Cruz, organizado por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento anfitrión y colaborando el Club Trail Run Lucena; la prueba se celebró el sábado, día 8, en Lucena del Puerto finalizando las carreras 198 atletas.

Los corredores se ejercitaron bien a fondo en un auténtico circuito de campo a través, probablemente el más duro de la provincia onubense, al que tuvieron que completar cuatro vueltas, con un trazado técnico que integra cuestas, rampas, tramos de arenal, además de tener que sortear las raíces que afloran sobre el piso del pinar, apto para buenos atletas del cross country.

En absoluta masculina, sobre 7.200 metros, el profesor triatleta campeón de Europa de duatlón afincado en Isla Cristina, el veterano A Santi Muros (ADS Sevilla), lideró la carrera junto a un grupo que fue perdiendo unidades en los sucesivos giros hasta quedar solo con su paisano sénior, también triatleta, Pablo González (Atletismo del Sur); ambos realizaron conjuntamente el recorrido hasta llegar a meta, Pablo González acabó en 23:20 y Santi Muros un segundo después, y tercera plaza en 24:35 para el veterano A Juan Rangel Morón (El Lince-Bonares).

En femenina, sobre 4.400 metros, victoria en 21:26 de la sénior Assumpta Molina (Crossfit Palos), seguida en 21:37 por la juvenil Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe), y tercera en 22:42 por la veterana B María Dolores Robles.

Los podios por categorías se formaron en sub 6 pitufo por Pepe Pérez González (E.A. Palos), Andrés Almeida Pérez (Curtius), y Bruno Rodríguez Arroyo (Curtius); y en femenina Celia Ruiz Moro, Claudia Lozano Maldonado (Onubense de Atletismo), y Amor Moro Almirón. En sub 8 prebenjamín Alberto Macías León (Onubense de Atletismo), Antonio Pérez Guerrero (Trail Run Lucena del Puerto), y Martín Conde Rodríguez; y Yanira Domínguez Romero (El Lince-Bonares), Ariadna Montejo Marcos (Onubense de Atletismo), y Jimena Moro Amaya (Curtius).

En sub 10 benjamín David Quintero Romero (Curtius), Daniel Gancedo Pavón (Curtius), y Oliver Gangoso Klöck (Onubense de Atletismo); y Olaya Ortega Valle (Curtius), Daniela Gallardo Sánchez (Curtius), y Sofía González (El Lince-Bonares). En sub 12 alevín Javier Huertas Cachazo (Curtius), Álvaro Larios Maraver (El Lince-Bonares), y Damián Popovics (Curtius); en femenina copó el podio el club decano onubense Curtius con Irene Gijón Tirado, Melissa Popovics y Marta Pérez Blanco.

En sub 14 infantil Iván Ortiz Brito, Robert Stoica (Atletismo Bollullos), y Carlos Delgado Oliveros (Bollullos); y en femenina copó el podio el Atletismo Bollullos con Basma Lahbabi, Lidia Rufino Almenta y Yasmin Lahbabi. En sub 16 cadete Pablo Pavón Ceballos (Curtius), Arturo Aguirre Sotelo (Trialcor Villalba), y Carlos Maján Nieto (Curtius); y Elena Barragán García (Bollullos), Fátima Fernández Franco (Curtius), y Laura Barneto Klassen (Bollullos).

En sub 18 juvenil en 26:20 Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos), 29:35 Víctor Conde García (Curtius), y en 29:52 Diego Manuel Carrasco Villarán (Bollullos). En sub 23 promesa - sub 20 júnior en 26:08 Alberto Muriel Martín (Trops-Cueva de Nerja), 27:22 Mohammed Grioui Benali (Curtius), y en 27:38 José Antonio López Jimeno (Atletismo Arcoiris). En sénior en 23:20 Pablo González Pérez (Atletismo del Sur), 31:11 Samuel Gómez Márquez (Correcaminos La Palma), y en 31:15 José Antonio Marín Díaz (Onubense de Atletismo).

En máster A en 23:21 Santiago Javier Muros Ramírez (ADS Sevilla), 24:35 Juan Rangel Morón (El Lince-Bonares), y en 25:11 Ismael Contreras Pérez (Ciudad de Lepe). En máster B en 25:32 Manuel Jesús Cano Rosado (Bollullos), 26:03 Israel Rodríguez Rodríguez y en 27:00 Víctor Cárdenas Fernández (Correcaminos La palma).

En máster C en 26:27 Miguel Ángel Barragán Delgado (Bollullos), 27:50 Juan Santiago Márquez Quintero (El Lince-Bonares), y en 30:52 Cristóbal José Picón Regidor (Trail Run Lucena del Puerto). En máster D en 25:10 Francisco José "Oché" Muriel Camacho (Ciudad de Lepe),25:19 Francisco Castillo Limón (Turdetania), y en 26:36 José Antonio Gómez Zambrano (Arcoiris). En máster E en 33:26 Vicente Ruiz Fernández (Correcaminos La Palma), y en 46:08 Diego Vivas Gómez (Trail Run Lucena del Puerto).

En féminas, en sub 18 juvenil en 21:37 Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe). En sénior en 21:26 Assumpta Molina Aroca (Crossfit Palos). En máster A en 28:10 Mari Carmen Moro Carrasco (Trail Run Lucena), y en 28:11 Rocío Mora Jiménez (Trail Run Lucena). En máster B en 22:42 María Dolores Robles. En máster C en 23:11 Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares), y en 24:48 Sandie Klöck. En máster D en 24:26 María José Herrera Méndez. En máster E en 23:11 Ildefonsa Márquez Quintero (El Lince-Bonares).