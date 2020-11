El San Mamés se estrena con un gran partido en el que sólo faltó el gol (0-0)

Hay partidos de los que no se puede decir nada, en referencia a los reproches. Por poner un pero, la falta de gol, porque todo lo demás fue espectáculo puro. Podemos discutir que si no hay gol es imposible que se pueda decir que fue un gran choque. Para gusto, colores. El caso es que el Aroche se vestía de fiesta porque se estrenaba en casa en la Liga y volvía a su santuario muchos meses después. Probablemente, esa puesta en escena le condujo a dejar la timidez escondida en el vestuario. Porque el conjunto de Jaime se tiró al cuello de su presa desde el minuto uno, queriendo marcar territorio. Y lo consiguió. Aunque fuese más con balas de fogueo que con las que duelen. El caso es que ese ímpetu empujó al Cartaya a tener que despejar muchos balones, sobre todo por la parte central, donde Barrero se erigió en figura inexpugnable.

Viendo el Cartaya que no podía seguir con ese modo de vida porque al final lo acabaría lamentando, se amparó en el primer balón parado para lanzar un aviso. Y lo hizo precisamente Barrero, a la salida de un córner, que remató de cabeza para que Josema mostrase sus dotes como guardameta. La estirada del portero local, su mano y el palo evitaron el primero. Corría el minuto 10 de partido.

Cuatro minutos más tarde, el Aroche, que no se afligió en absoluto, le metió la respuesta a la pregunta aurinegra. Isaac, uno de los más activos, remató fuera por poco con Pedro siguiendo el balón con la mirada.

A partir de ahí, roto el protocolo inicial, saludos, pancartas y minuto de silencio, fue una sucesión de ocasiones en ambas porterías. Si una preguntaba, el otro respondía. Y así durante toda la primera parte y en el segunda, porque el partido ni tuvo tregua ni desmayo. Pereira, tuvo dos, Isaac otras tantas y completaron el cupo Souto y Lolo. Pero una de las más claras llegó con el tiempo cumplido. Josué, que entró en la segunda parte, se fabricó un espacio a la espalda de la defensa, encaró a Josema, que tapado respondió al tiro del delantero como un felino. Era el 95 de partido, con la campana sonando.

Si hay justicia en el fútbol, algo que también es muy discutible, el resultado pareció cargado de justeza. Aunque puestos en ese término, si el resultado hubiera hecho justicia a lo que ocurrió, posiblemente el resultado tendría que haber sido un empate a varios goles y no pondremos el número.

No pierde el Cartaya pero lleva dos empates a cero consecutivos, lo que le pone con 5 puntos en la general, posiblemente pocos para lo que ha mostrado. Por su parte, el Aroche, que no tuvo a su mentor en el banquillo por el virus, aunque ya está recuperado, suma el primer punto en dos partidos. Eso le tiene que cargar de moral porque enseñó que competirá, sin no desmaya, en esta liga tan atípica. Las próximas jornadas descubrirán el recorrido de unos y otros. Pero si cogemos como botón de muestra el choque disputado en San Mamés, entonces solo se tienen que preocupar de mejorar la puntería. Y dicen que eso también se entrena.

FICHA TÉCNICA

Aroche: Josema, Pablo Valle, Lucho, Kin, Cecilio (Mellao), Oliveira, David López, Tejero (Alan), Isaac (Abel), Borja (David García) y Souto (Juli).

Cartaya: Pedro, Manuel, Barrero, Franci Ruiz, Benítez (Lagos), Mario, Asuero, José Díaz (Pitu), Pereira (Japón), Lolo (Adri) y Marcos (Josué).

Árbitro: Picos Paniagua, del colegio onubense. Amonestó por los locales a Kin y por el Cartaya a Franci Ruiz, Asuero, Benítez y Lolo y Expulsó por doble cartulina a Paco Amate.

Incidencias: Unos 300 espectadores. Se guardó un minuto se silencio por el fallecimiento de Antonio Abrio, ex jugador del Cartaya. Y los locales mostraron un pancarta de apoyo a su entrenador y otra pidiendo la colaboración en una causa solidaria.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN