El árbitro y las lesiones matan al Cartaya en Sevilla (1-0)

Hay veces que palpas la injusticia, la sientes en tus carnes. Y esa sensación la experimentó el Cartaya en Sevilla, ante el filial hispalense, en un partido que nunca mereció perder y que perdió en el 94 de juego, porque así lo determinó el colegiado Jiménez Villalba. Y lo explico. Hay una acción en la que Carlos Martínez tiene que ser atendido por la fisio del Cartaya y cuando acaba de atenderlo el trencilla amenaza a la chica diciéndole que ha empleado más tiempo de la cuenta y que toma nota. Eso no se hace. Carlos acabó conmocionado por un trompazo tremendo y eso que dijo lo cumplió el árbitro al final. El gol llegó cuando no debía, fuera del tiempo del tiempo real que tenía que haber añadido.

Antes de todo eso, del gol fuera de tiempo de Raúl Gómez, ocurrieron mil cosas y todas ellas se presentaron en contra del conjunto de Amate. José Díaz y Franci Ruiz fuera de combate y durante el partido se cayeron Lolo y Cerpa, ambos por lesión. Para colmo, Asuero fue expulsado en el 78 de juego y como pueden observar, no se puede tener más cosas en contra. A pesar de todo eso, el equipo rojinegro se instaló en la confianza y en le fe. Y si no llegó vivo al final fue por una decisión de un colegiado que mató al Cartaya a tarjetas con el beneplácito de un asistente, Mehdi Mohamed, que lo único que hizo fue estar descuadrado y sin atención al juego todo el partido.

Es un borrón porque si había un momento en la que hincarle el diente el filial del Sevilla era este. De hecho, ellos daban por bueno el empate hasta que olieron el final y cómo se las gastaba el colegiado. No estuvieron impulsados por su fútbol porque el Cartaya se lo anuló permanentemente. El impulso definitivo se lo dio el árbitro. Y claro, eso te carga de impotencia.

Soberano partido del debutante Paco Benítez en el centro de la zaga y, por enésima vez en lo va de temporada, Miguelito, que saltó desde el banquillo, estuvo pero no estuvo. Desconocemos si tiene algún problema físico. Pero si sale es porque está en condiciones aunque lo que aporta dice exactamente todo lo contrario.

En fin, que al Cartaya no le queda otra que levantar la cabeza y seguir compitiendo como lo hizo en Sevilla. No todos los días va a tener tantas cosas en contra y no siempre va a tener un árbitro que lo vaya matando poco a poco.

Ficha técnica

Sevilla C: Marius, Néstor (Crespo), Jacobo, Puerto, Diego (Alberto), Cristóbal, Raúl, Pablo (Raúl Gómez), Ismael, Marco Antonio, Álvaro Diaz (Lucas).

Cartaya: Nauzet, Lagos, Novoa, Paco Benítez, Cerpa (Manuel), Lolo (Carlos Martínez), Adrián Wojcik (Pepe Cárdenas), Miguel Fernández (Marcos Tavira), Cascajo (Miguelito), Dani Asuero, Ponce.

Gol: 0-1 min.94 Raúl Gómez.

Árbitro: Jiménez Villalba. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Nauzet, Dani Asuero, David Benítez, Amate, Manuel y Marcos Tavira. Y por los locales a Néstor, Marco Antonio y Raúl Gómez. Dani Asuero fue expulsado en el min.78 por doble cartulina amarilla.

Incidencias: Ciudad Deportiva Ramon Cisneros. Unos 300 espectadores.

