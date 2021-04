Nueva derrota de un San Roque al que se le atraganta la fase de ascenso (0-1)

Está claro que esto no es la primera fase. Mucho tendrá que pelear el San Roque de Lepe para conseguir el ansiado ascenso. Y no será porque en esta ocasión no lo intentó, pero el Xerez supo sobrevivir al dominio lepero en casi todo el partido y a las numerosas ocasiones locales para llevarse un triunfo in extremis cuando ya se daba por hecho el empate. Ahora al equipo lepero le queda seguir peleando si no quiere ver cómo se pierde todo lo realizado hasta el momento, mientras que el conjunto jerezano ve con este resultado aumentar sus opciones de ascenso directo.

Antonio Fernández presentó de salida un once con las novedades respecto a la derrota ante el Ceuta de Juan Gómez, Pablo Ortiz y Fernandito en lugar de Becken, Miguel Reina y Borja Jiménez. Estos cambios dejaban claro que al técnico gallego del San Roque no acabó de gustarle el rendimiento de su equipo en el primer partido de esta fase de ascenso y trató de buscar, sobre todo con la presencia de Gómez y Fernandito, una profundidad por las bandas de la que careció en terreno ceutí.

Como suele ser normal en este tipo de partidos, el respeto entre ambos equipos fue la nota dominante de los primeros minutos, aunque siempre con la iniciativa de parte local. La primera situación de peligro llegó en el minuto 14 de juego, eso sí, muy clara. El San Roque roba el balón en campo contrario, Camacho ve la entrada por la izquierda de Abeledo que sirve de primeras hacia el área jerezana donde aparece Nané para rematar a bocajarro encontrándose con una gran parada de Salvi desbaratando una jugada que parecía que podía acabar en gol.

El siguiente aviso del equipo lepero se hizo esperar hasta pasada la media hora con una volea de Abeledo desde el vértice del área a pase de Fernandito que detuvo Salvi con seguridad. El dominio era ahora menos acusado por parte local, pero sí parecía el San Roque el único equipo que demostraba tener intenciones atacantes. De hecho, el primer susto para David Robador vino motivado por un trozo de césped levantado que a punto estuvo de complicarle la vida al portero aurinegro tras una cesión de un compañero, pero reaccionó bien alejando el balón de su portería evitando males mayores. Hasta el minuto 39 no tuvo que intervenir Robador para detener un remate de algún jugador del Xerez, un balón peinado sin mucho peligro de Javi Forján a centro de Carlos Calvo.

El descanso le vino bien al San Roque y, aunque el Xerez no consiguió inquietar la puerta local con dos disparos muy desviados de Juanito y Carlos Calvo en estos últimos minutos, sí daba la sensación de que el equipo Antonio Fernández había perdido el control del juego.

El San Roque volvió de vestuarios con ganas renovadas y a punto estuvo de adelantarse en el segundo minuto de la reanudación si la cabeza de Dani Jurado no se interpone al disparo duro de Juanjo Mateo que buscaba portería tras una jugada comenzada con un centro de rabona de Abeledo. De nuevo el central jerecista evitó el primer gol local dos minutos después metiendo la puntera para impedir el remate de Nané tras otra buena llegada del ataque lepero.

La oportunidad que esperaba el Xerez para darle un susto a su rival tras un cuarto de hora de dominio total del San Roque, la tuvo en sus botas Carlos Calvo con una falta directa en una posición ideal para un jugador de la calidad del mediapunta jerecista, pero su lanzamiento se marchó por encima del larguero de la portería de David Robador.

Ese intento fue una isla en una segunda mitad dominada en su totalidad por el San Roque, pero el gol del triunfo no acababa de llegar. Ni Nané en jugada personal o asistiendo para el remate fallido de Borja Jiménez, ni Abeledo o Javi Medina con disparos lejanos sin mucha fortuna, ni siquiera los numerosos saques de esquina de los que dispuso, nada. La ocasión más clara en el tramo final del partido llegó en uno de estos córners, pero Salvi se lució para desviar el remate de Tomy Montenegro que parecía que podía darle la victoria al San Roque.

Pero como esto es fútbol, las victorias no hay que merecerlas, hay que conseguirlas y una falta lateral en el minuto 96 le permitió a Chuma marcar el gol de un triunfo que el Xerez no había merecido en todos los minutos anteriores.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Juanjo Mateo, Alex Carmona, Antonio López, Juan Gómez (Becken, 82’); Joel, Pablo Ortiz (Javi Medina, 75’), Camacho; Fernandito (Borja Jiménez, 70’), Nané (Tomy Montenegro, 82’), Abeledo.

XEREZ CD: Salvi; Laínez (Gonzalo, 63’), Lucas Correa, Dani Jurado, Joselito (Ramón Verdú, 75’); Juanca, Lolo Garrido; Carlos Calvo (Chuma, 75’), Juanito (Palacios, 63’), Pato; Javi Forján (Orihuela, 85’).

ARBITRO: Naranjo Marín, auxiliado por Ortiz Rodríguez y Caro Márquez. Mostró tarjeta amarilla a Antonio López por parte local, y a Lucas Correa, Dani Jurado, Joselito, Salvi por el lado visitante.

GOL: 0-1, Chuma (96’).

INCIDENCIAS: Partido de la 2ª jornada de la segunda fase de la Liga en el grupo X de Tercera División, fase de ascenso, disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de 800 espectadores. Antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Ángel Muriel, antiguo jugador del San Roque fallecido recientemente.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN