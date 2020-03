Pipo desatasca el partido a favor del San Roque de Lepe ante el Rota (1-0)

También sabe ganar sin jugar bien. El San Roque de Lepe ha derrotado al Rota en un partido áspero en el que de nuevo tuvo ser Abeledo el que desatascase el resultado con el pase que le permitió a Ale Pipo hacer el único gol del partido. Los tres puntos cosechados le permiten al equipo lepero mirar desde la lejanía la zona de descenso, lo que le permitirá vivir con mucha tranquilidad el tramo final de la temporada.

Con un once inicial más parecido al que se supone como titularen este equipo, el San Roque asumió el control del partido desde el primer momento y comenzó a buscar la portería roteña, casi siempre intentando llegar por banda, sobre todo por la izquierda con Abeledo y Azael. Una llegada del lateral izquierdo aurinegro hasta línea de fondo propició la primera ocasión del partido en el minuto 3 de juego, pero el remate llegando desde atrás de Leo Maloku, el otro lateral, salió muy desviado.

A pesar de este dominio, la siguiente ocasión del equipo local no llegó hasta pasado el cuarto de hora de juego con un buen centro de Leo Maloku desde la derecha que peinó David Toro fuera de la puerta de Manu López. Solo tres minutos después pudo llegar uno de los goles de la temporada, pero el gran disparo de Abeledo desde más de 35 metros no encontró la escuadra de la portería del Rota por escasos centímetros.

A partir de ese momento, el buen posicionamiento de los jugadores del equipo gaditano impidió que los atacantes locales consiguiesen superar las líneas rivales, lo que dio paso a un tramo final de la primera mitad con escasas ocasiones de gol en el área del Rota. Y ni que decir tiene en el área lepera donde David Robador fue un espectador más en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tuvo que ser de nuevo Abeledo por la banda izquierda el que volviese a reclamar su protagonismo en el partido en los minutos finales del primer periodo, primero con un disparo entrando por el vértice del área que Manu López desvió como pudo a saque de esquina y a continuación con un centro atrás desde línea de fondo que no encontró rematador.

El primer periodo se cerró con un lanzamiento lejano de falta del propio Abeledo que Manu López se quitó de encima como pudo, aunque la importancia de esa jugada, más que en la propia ocasión en sí, estuvo en la falta que la provocó que llevó al central visitante Dani Hedrera camino de los vestuarios con tarjeta roja directa por una dura entrada sobre David Toro.

Ante la inferioridad numérica de su equipo, Antonio Manuel Ruiz Romerito introdujo dos cambios a la vuelta de vestuarios tratando de reforzar su entramado defensivo. Más ofensivas, obviamente, eran las intenciones de Antonio Fernández Rivadulla cuando solo cuatro minutos después introducía en el terreno de juego a Ale Pipo y Toscanini, y poco después a un extremo como Fernandito en lugar de un lateral como Leo Maloku. Sin embargo, fue el Rota el primero que lanzó sobre la puerta contraria en la segunda mitad en una contra que acabó con disparo de Heredia para que David Robador detuviera con seguridad.

La situación del partido para el San Roque invitaba a tomárselo con calma y no precipitarse en la búsqueda del gol que le pudiese dar el triunfo y así parecieron entenderlo, pero entre la poca claridad de ideas en ataque, la seguridad y experiencia de la zaga roteña y también el recurso del ‘otro fútbol’ hicieron que las ocasiones claras tardasen en llegar.

El gol que abría el marcador para el San Roque llegó en la primera ocasión clara que tuvo en la segunda mitad con un centro de Abeledo desde línea de fondo que remató, no sin suspense, Ale Pipo hasta el fondo de la portería de Manu López (min. 70). No hizo falta más. En parte porque el San Roque no quiso arriesgar más de lo debido, y también porque el Rota llegó a Lepe con la intención de buscar un punto y cuando tuvo que atacar no supo cómo.

FICHA TÉCNICA

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Leo Maloku (Fernandito, 57’), Becken, Siles, Azael; Joel (Ale Pipo, 49’), David López, Camacho; Robert, David Toro (Toscanini, 49’), Abeledo.

C. D. ROTA: Manu López; Ceballos, Carlos, Dani Hedrera, Iván; Jorge Herrero, Víctor (Orihuela, 46’); Láinez, David Narváez (Adri, 46’), Heredia; Rueda (Luís Lara, 75’).

GOLES: 1-0, Ale Pipo (70’).

ÁRBITRO: Gutiérrez Perera, auxiliado por Gorge Jorge y Cintado Fernández. Expulsó a Dani Hedrera en el Rota con tarjeta roja directa en el descuento de la primera mitad. Además, mostró tarjeta amarilla para los locales Joel, Toscanini y Azael, y para los visitantes Jorge Herrero, Iván, Ceballos, Carlos.

INCIDENCIAS. Partido de la jornada 28 en el grupo X de Tercera División disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de unos 700 espectadores.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN