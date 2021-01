El Ciudad de Huelva supera todos los obstáculos y sigue enchufado (66-76)

El Ciudad de Huelva sumó su octava victoria de la temporada al imponerse con justicia al Peñarroya por 66-76, con lo que continúa sin conocer la derrota como visitante. Un parcial de 0-11 en los cinco últimos minutos fue clave para resolver un encuentro igualado.

El equipo onubense no afrontaba el choque en las mejores condiciones, ya que a las bajas de David Blanco y Raúl Postigo se sumó la temprana eliminación de Sebas Domínguez en el primer cuarto; además, el Ciudad de Huelva apenas había podido entrenar en el último mes y era su primer partido del año, por lo que acusó por momentos cierta falta de ritmo.

El Ciudad de Huelva no comenzó bien (6-2) pero pronto reaccionó (7-9) y a partir de ahí el duelo se iguala; en el minuto 9 la situación se complica al señalar los colegiados una descalificante a Sebas Domínguez, la principal referencia del equipo bajo los aros, llegándose al final de los primeros 10 minutos con 13-14.

En el segundo cuarto el conjunto de Pedro Vadillo no termina de encontrarse a gusto y ve cómo el Peñarroya se marcha de forma preocupante (29-21); en ese momento aparece Víctor Pérez, que con tres triples consecutivos sin fallo permite a los onubenses llegar al descanso por delante (32-33).

Al inicio del tercer cuarto al Ciudad de Huelva le sigue funcionando el tiro exterior (36-42), pero el partido entra en una dinámica de interrupciones y falta continuidad, y al último cuarto se entra con todo por decidir (56-55).

Al conjunto cordobés se le atraganta la zona rival, pero el equipo visitante también está espeso en ataque y el marcador apenas se mueve (63-62, a 6 minutos de la conclusión). El Ciudad de Huelva va todo este cuarto a remolque en el marcador, pero siempre metido en el partido y con plenas opciones de victoria.

Un parcial de 0-11 en los cinco minutos finales decidió un encuentro bastante nivelado

El juego del Peñarroya es precipitado y los visitantes se ponen por delante (66-69) pero no aprovechan varios ataques para poner tierra de por medio. Lentamente y gracias a su defensa (en los cinco minutos finales el cuadro cordobés no anotó) el Ciudad de Huelva va decantando el duelo a su favor, entrándose en el último minuto con medio triunfo en el bolsillo (66-73), un triunfo que había costado mucho y que no dejó escapar para acabar con 66-76.

Juanma Cebolla (24 puntos) y Víctor Pérez (21) lideraron al equipo en ataque con cinco triples cada uno; destacando también el dominio del rebote (43-31).

El Ciudad de Huelva volverá a jugar este jueves, cuando recupera el partido aplazado con el Huelva Comercio (Enrique Benítez), en el polideportivo Andrés Estrada a las 20:00. Y el fin de semana volverá a jugar como local, ante el colista Gymnástica Portuense.

