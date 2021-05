El Isla Cristina consigue un punto pese a jugar 78 minutos en inferioridad numérica (2-2)

El Isla Cristina no pudo pasar del empate (2-2) en su duelo frente al Atlético Algabeño, un traspié que le obliga a salir a ganar en los dos últimos encuentros para evitar verse inmerso en situaciones de peligro.

El cuadro costero salió con la mente puesta en el triunfo pero todo se complicó en el minuto 12, cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Terán al recibir roja directa tras un error del árbitro, ya que el jugador objeto de la falta estaba en fuera de juego. Antes, en el m. 6, Manu Cordero, en dos ocasiones, remató de cabeza con peligro, pero el balón se estrelló en el larguero en lo que pudo ser el 1-0. En el 9' quien acertó con la portería fue el Algabeño, cuando Marcos se marcha, cede a Raúl Vega y éste dispara al ángulo, sin que Iván nada pueda hacer para evitar el tanto.

Las cosas se le complicaron al Isla aún más en el m. 12 al quedarse en inferioridad numérica, teniendo que jugar 78 minutos con un futbolista menos en un choque trascendental. Aunque el dominio era del cuadro costero, los sevillanos contragolpeaban con peligro, y en el 29' casi llega otro tanto, pero Chus se adelantó al atacante y evitó males mayores.

El cuadro de Pepe Vázquez no sacaba tajada de su dominio, ya que la defensa visitante se mostraba firme atrás y no se presagiaba la igualada. El Isla Cristina, no obstante, encontró premio en el m. 43 cuando Sebas recibe un balón de Manu Cordero y agarra un fuerte chut, poniendo el balón fuera del alcance de Iván, poniendo el 1-1 con el que se llegó al descanso.

La segunda mitad no pudo empezar mejor pues el Isla se aprovecha de un despiste defensivo, Félix se marcha y a puerta vacía pone a su equipo por delante (2-1). Sin embargo la alegría no duró mucho, pues en el 57 Rafa Vega, en un contragolpe, fusila desde fuera del área para poner de nuevo las tablas (2-2).

El encuentro se desarrollaba con tensión por lo mucho que se jugaban ambos; el equipo local dominaba la situación y su presión daba frutos, pero sus avances morían en la muralla montada por los hombres de Diego Tristán. Fue un querer y no poder, llegándose al final con un empate que, teniendo en cuenta las circunstancias adversas, es positivo, aunque el Isla Cristina mereció más.

Isla Cristina: Chus, Juan, Terán, Sebas, Luismi, Félix (Ángel, 75), Carlos Vizcaíno, Manu Cordero, Javi Ordóñez, Lay (Quini, 20) y Pedro Payán (Ale, 84).

Atlético Algabeño: Iván, Marcos, Dani Lora (Pino, 79), Juanma, Juanjo, Ciezar, Raúl Vega (Nacho, 41), Mario Oreca (Manuel Molina, 80), David Cuevas, Rojas (Ale, 46) y Guisado.

Árbitro: Pan Fernández, asistido por Macías Ruiz y Peña González; contemplativo con algunas entradas que merecieron tarjeta en el conjunto sevillano. Expulsó a Terán (m. 12) por derribar a un contrario cuando estaba en fuera de juego; amonestó a Carlos Vizcaíno (local); y Juanma, Raúl Vega y Oreca (visitantes).

Goles: 0-1/Minuto 9. Raúl Vega. 1-1/m. 43. Sebas. 2-1/m. 47. Félix. 2-2/m. 57. Raúl Vega.

Incidencias: Algo más de 100 personas, con algunos aficionados visitantes.

