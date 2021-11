El Huelva Comercio mete la directa tras 'sudar' su quinta victoria consecutiva (71-68)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) cumplió el guión y sumó su quinta victoria consecutiva tras imponerse al Baublock Gymnástica Portuense por 71-68, lo que le permite asentarse en la zona noble y apretar la clasificación aprovechando la derrota del líder Ciudad de Huelva en Cäceres. El equipo onubense, que recuperó para este compromiso a Tobe Okafor, sufrió mucho más de lo previsto ante un rival que dejó una grata imagen y que tuvo en lanzamiento final de Sánchez para forzar la prórroga, pero el balón no quiso entrar.

El conjunto de Gabriel Carrasco comenzó como una moto, mordiendo en defensa e inspirado en ataque de la mano de Alberto Torres y Fede Ristori, por lo que en apenas tres minutos el técnico visitante tuvo que pedir tiempo muerto para frenar la avalancha que se le venía encima (13-2).

Un triple de Robertson acaba con unos minutos de desconcierto (20-8). El rebote lo dominan los visitantes, pero su falta de efectividad les impide conectarse con el partido, acabando el primer cuarto con 24-16 tras un triple visitante sobre la bocina.

Los segundos 10 minutos se inician con un Huelva Comercio fallando canastas fáciles y un Baublock Gymnástica que lentamente va reduciendo la diferencia, por lo que Gabriel Carrasco hace un cuádruple cambio, ya que no le gusta lo que está viendo (24-18). La medida no tiene el efecto deseado y el técnico onubense pide un tiempo muerto para reconducir a un equipo sin rumbo tras un parcial de 1-9 (24-24); se nota la ausencia de Ristori, que con dos personales en menos de cinco minutos se tuvo que ir al banquillo para no volver hasta la segunda mitad.

Gabriel Carrasco, visiblemente enfadado, pide explicaciones a sus jugadores en un nuevo tiempo, porque el equipo sigue KO y los portuenses ahora sí sacan partido de los errores locales (27-29). Los locales continúan irreconocibles en ataque (27-36 tras un parcial de 3-20); el equipo no funciona ni en defensa ni en ataque y lo mejor que le puede pasar es el descanso, al que se llega con 34-40.

Tras el intermedio el equipo tiene otra actitud, Ristori vuelve para arreglar el cortocircuito y de la mano del propio Ristori y con dos triples consecutivos de Alberto Torres el Huelva Comercio recupera la iniciativa (46-42 tras un parcial de 12-2).

El encuentro entra en una fase de igualdad con alternancia en el marcador, terminando los primeros 30 minutos con 56-51 y la sensación de que el Huelva Comercio, si juega como sabe, saldrá vencedor de la batalla, pese a sus problemas en el rebote, aunque el Baublock Gymnástica no le va a regalar nada.

El último cuarto se estrena con intercambio de canastas, con la ventaja estabilizada en los cinco puntos; el Huelva Comercio amaga con escaparse con un triple Robertson (61-53), pero todavía queda mucho por jugar, pues el rival todavía no ha dicho su última palabra (63-61 a 5 minutos del final).

Pese a no exhibir un juego brillante, los onubenses van madurando el partido (67-61 a 2:45) y el crono juega a su favor. A ambos equipos se les encoje la muñeca en los momentos decisivos, entrándose en el último minuto con 67-65. Robertson da una asistencia que culmina Ristori con un mate con falta incluida, pero los foráneos responden con un triple que aprieta más la situación (69-68 con 31 segundos por jugarse). Roberton falla su tiro pero Ristori captura un rebote que vale media victoria y luego el base recibe falta y mete los dos tiros (71-68 a 11 segundos). Tiempo muerto de los visitantes, a los que sólo les vale un triple para forzar la prórroga. Se la juega Sánchez y su tiro se le sale. Victoria para un Huelva Comercio que sólo pudo respirar tranquilo en el último segundo.

La próxima jornada (sábado, 19:30) el Huelva Comercio visita al Coria.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN