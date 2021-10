El Cartaya, inocuo ante el Gerena, suma una derrota sin paliativos (2-0)

Uno tiene que ser consciente de lo que tiene, de sus virtudes y defectos, aunque intente esconder todo lo que pueda las carencias y eso fue lo que pasó en la derrota del Cartaya en su visita al Gerena (2-0). Se sabía que ir a jugar ante el Gerena iba a ser como acudir a la consulta del dentista. Solo que el equipo de Galván te opera sin anestesia, todo a dolor, a mil por hora, como si no hubiera un mañana. Así fue la primera parte y si por casualidad no marcas, entonces obligas a tu rival a equivocarse. Por eso llegó el primer gol del equipo sevillano, por empuje, por pesado, por romper mil veces por fuera. Hasta que en el último suspiro de la primera parte, una incursión de Núñez, la enésima, la tradujo en gol Joao Lobo.

El partido comenzó como se preveía. Posesión total de los locales, el Cartaya a la espera y con Wojcik a mil kilómetros de la segunda línea. Imposible conectar, imposible que Miguelito, Miguel Fernández o José Díaz entraran en las conexiones. Era todo defender, recibir de espadas, con el Gerena boqueándote la espalda. Lo que salvó al conjunto onubense de haber recibido gol antes es que Galván no juega, al menos en esta ocasión, con delantero centro puro. Melchor es capaz de jugar donde sea y donde sea hacerlo bien. Pero no es un nueve y menos mal que el Gerena no lo halló.

A la vuelta de vestuarios, el entrenador rojinegro dejó en la ducha a Víctor Sánchez, con tarjeta, y dio entrada a Mario, sorprendente suplente. Luego metió a Carlos Martínez y a Fabinho y también sorprendió que se fuese Manuel. Pero lo cierto es que el Cartaya cambió. Se arrimó más al toro, cogió con sentido el capote y empezó a sumar méritos en los acercamientos, nunca en ocasiones. Para entonces el Gerena ya no corría como un poseso. Era un equipo más calmado, más pensativo, como si intuyese que en alguna contra mataría el pleito.

Y así fue. Corría el minuto 73 de partido y una galopada de Juan Gómez, que obligó a desplazarse a Cerpa, se marchó con facilidad del central y la puso de cine para Melchor, que cabeceó a la red de forma maravillosa, imposible para Adrián.

Ahí murió el partido y ahí murió el Cartaya, exhausto de correr, de luchar, de entregarse. Fue como en esas situaciones en las que eres consciente de que por mucho que hagas nunca te alcanzará y eso tiene que ser extraordinariamente frustrante. El Cartaya no tiró a puerta. Y como pueden ver, así es imposible aspirar a nada. Y para colmo, cuando pintaba mejor, el cuadro se cayó y tuvo que empezar de nuevo.

Nada que objetar al triunfo sevillano. Con respecto al Cartaya, igual debería plantearse no salir siempre en función del contrario. A lo mejor de esa forma, la próxima vez, alberga alguna posibilidad de sorpresa.

FICHA TÉCNICA

Gerena: Antonio Miguel, Núñez, Abel, Liébanas, Vicente, Melchor, Gabi (Pablo), Juan Gómez (Barrios), Jairo, Javi Medina (Douglas), Miguel Rodríguez.

Cartaya: Adrián, Manolo (Fabinho), Novoa, Víctor (Mario), Joao Lobo, Cerpa, Miguelito (Carlos Martínez), Miguel Fernández (Asuero), Wojcik, Lolo (Marcos), José Díaz.

Goles: 1-0 min.45 Joao Lobo (p.p); 2-0 min 73 Melchor;

Arbitro: González Rodríguez del colegio cordobés. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Víctor,.

Incidencias: Leonardo Ramos . Unos 300 espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN