El Ciudad de Huelva se reencuentra en los minutos finales y gana en Extremadura (70-76)

El Ciudad de Huelva se reafirma una jornada más como líder de su grupo tras vencer en Extremadura al Torta del Casar por 70-76, sumar su sexto triunfo consecutivo y colocar su casillero en 12 partidos ganados y 1 perdido.

El conjunto onubense tiró de jerarquía y galones en los momentos decisivos de un partido que se resolvió en los dos minutos finales; los onubenses jugaron con fuego durante muchos momentos, pero su calidad en el momento de la verdad evitó la derrota. Si en la primera vuelta el CB Huelva arrolló a su rival, en esta ocasión tuvo que ponerse el mono de trabajo.

Excelente debut de David Hermes; el pívot sueco anotó 17 puntos en 18 minutos, dejando muy buenas sensaciones en su estreno. Gran partido, una vez más, de Fran Cárdenas, bien secundado por Víctor Pérez, Eighme y Sow.

El encuentro comenzó con los dos equipos asumiendo su papel: el Torta del Casar quería y no podía ante un conjunto de Pedro Vadillo que ejercía de líder: 0-7/3-10. La defensa visitante funcionaba bien, lo que le permitía no estar inspirado en ataque, ya que los locales no conseguían buenas posiciones de tiro, llegándose al final del primer cuarto con 10-14.

El cuadro extremeño se pone por delante tras un 5-0 de salida (15-14) y se mantiene unos minutos arriba gracias a su acierto en los triples, con cuatro casi consecutivos (27-21, m. 14), momento en el que Pedro Vadillo cambia a su quinteto por completo. La medida tarda en tener el efecto esperado; el CB Huelva mejora algo en defensa, frena la sangría en los triples, pero está plano en ataque, llegándose al descanso con mínima ventaja: 31-32.

Mal primer tiempo del Ciudad de Huelva, aceptable en defensa pero sin chispa ni ideas, atascado, con malos porcentajes en los tiros tanto de dos como de tres y en los libres. Los triples, claves en estos primeros 20 minutos; el Extremadura lanzó más de tres (6/20) que de dos (5/18), mientras los visitantes no estaban teniendo su día en la larga distancia (3/10).

El tercer cuarto arrancó con un inspirado Hermes imponiéndose en ambas zonas tanto en ataque como en defensa, pero su equipo no tenía continuidad en el juego y no terminaba de dar el estirón; su dominio en el rebote no se plasmaba en el marcador. El Extremadura, sin hacer nada del otro mundo, aprovechó las facilidades que le daba el rival para marcharse 56-54 al final del tercer cuarto.

El último parcial arrancó con la misma tónica, encuentro igualado y con los extremeños mandando (62-58). A cinco minutos del final un triple de Cárdenas voltea el electrónico (65-67). Pasan los minutos y la pelota 'quema' (67-67), pero no a Víctor Pérez, que con otro triple da oxígeno (67-70, a 3:00). El Ciudad de Huelva encuentra una referencia en David Hermes, que coloca el 69-74 a 1:56 de la conclusión y a partir de ahí todo fue una autopista hacia el triunfo, acertando además en los tiros libres (había fallado 11 hasta los minutos finales). En el momento clave los onubenses sacan su mejor arma, la defensa, y la victoria está en la mano.

La próxima jornada el Ciudad de Huelva recibe a la Gymnástica Portuense, el sábado 22 a las 19:30 en el Andrés Estrada.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN