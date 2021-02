Paso atrás del Huelva Comercio (77-64)

El Huelva Comercio (Enrique Benítez) dio un paso atrás en sus aspiraciones de ocupar una de las dos primeras plazas tras sufrir su segunda derrota de la temporada ante el Dos Hermanas por 77-64. En el conjunto de Gabriel Carrasco no pudo debutar el exterior Adrián Camino, su último fichaje.

Los onubenses fueron prácticamente todo el partido a remolque en el marcador; no pudieron frenar el juego exterior de los locales y acusaron su mal porcentaje en triples con 2/12. El enfrentamiento no se presentaba fácil, ya que el Dos Hermanas llegaba en forma tras cinco victorias consecutivas, y sólo el Ciudad de Huelva y el Sagrado Corazón Cáceres habían sido capaces de asaltar el pabellón Los Montecillos.

El encuentro arrancó con un conjunto onubense sólido (0-6), pero poco a poco los locales despiertan (9-9) y acaban imponiéndose a un Huelva Comercio que se diluye con el paso de los minutos, con un mal balance defensivo y poco criterio ofensivo (17-10). En ese momento el partido está unos minutos detenido y en la reanudación la situación no mejora, acabando los primeros 10 minutos con un preocupante 26-13.

En el inicio del segundo cuarto cambia la dinámica. El conjunto visitante recupera sus señas de identidad, aprieta atrás y el Dos Hermanas pierde efectividad (31-22 en tres minutos). La diferencia se mantiene en torno a los 9 puntos durante varios minutos y llega a ser de sólo seis (38-32), pero justo antes del descanso vuelven los errores en el Huelva Comercio, que se marcha al intermedio once puntos abajo: 43-32.

El Dos Hermanas domina los triples (6/11) y el rebote (17-12) ante un rival en el que no aparecen sus referentes, sólo García Quilez (12 puntos).

En la reanudación ese equipo que dominó la competición en los primeros meses continúa sin hacer acto de presencia; la defensa no funciona, los hispalenses siguen haciendo daño con los triples y el Huelva Comercio ve cómo el choque se le complica aún más (53-39, minuto 25). Un triple de Koibe y una canasta de Ramos alimentan la esperanza (56-48), y después de muchos minutos el Dos Hermanas se ve amenazado, acabando el tercer cuarto con 57-50.

El Huelva Comercio no termina de meterse de lleno en el encuentro; le cuesta mucho anotar y da un respiro al Dos Hermanas (61-51 tras un parcial de 4-1 en dos minutos). A los onubenses se les va acabando el tiempo y su mejor versión no aparece, al contrario (67-54 a seis minutos del final). Los ataques siguen siendo precipitados, no se busca la mejor opción y los sevillanos se limitan a aprovechar los regalos visitantes para dar pasos cada vez más firmes hacia el triunfo (71-58 a 4.52).

A 3 minutos del final todavía había una puerta abierta (71-63), pero el propio Huelva Comercio se encargó de cerrarla con sus errores, perdiendo al final por 77-64.

La próxima jornada el Huelva Comercio visita al Torta del Casar Extremadura, el domingo a las 18:00.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN