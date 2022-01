El Cartaya se cae con todas las letras en Conil cuando menos se esperaba (3-1)

La vida te enseña que tienes que adaptarte a las circunstancias que va derivando el camino. Cuatro estaciones, frío, calor, más comida, menos, agua, sudores, satisfacciones y decepciones. En el Bernabéu juega cualquiera, hasta yo, aunque cortita y al pie por aquello de tener ya querencia a las tablas. Lo difícil es hacerlo en campos donde sopla el viento, el césped no está en condiciones y te encuentras en la primera frase que se te escapa por la boca podría ser algo como uff, ¡vaya tela! Pero así es la vida y el fútbol, que te adaptas o palmas, en toda la extensión de la frase, literal.

El Cartaya de Amate vivió el momento oscuro en Conil, en una mañana de vientos huracanados, en un campo fatigoso por muchas razones, esencialmente por el piso y porque todos los planes que tenía en principio el entrenador, los tuvo que cambiar sobre la marcha. Porque la pandemia también juega al fútbol. Y el árbitro, que aunque no golpee la pelota de manera física, lo hace de forma virtual. Entiendo que se precipitó en la expulsión de Pepito Cárdenas y luego tuvo actitudes de desconsideración que no pega en un colegiado de esta categoría. Caballero Caballero, se llama. Apunten el nombre y no jueguen con él, te desestabiliza.

El caso es que el primer gatillazo serio de la era de Amate llegó en tierras gaditanas, ante un rival directo que sí hizo la interpretación perfecta de la vida y el momento, del partido en sí. El Cartaya jugó en el primer tiempo con el viento a favor y lo único que encontró fueron dificultades. Primero porque la disposición y el reparto en el campo no fue la correcta. Concedió mucho campo al rival mientras que el Conil, en la segunda mitad, no cedió ni un milímetro. Así, la primera parte, a pesar de que el Cartaya no carburó del todo, el castigo que se llevó al descanso fue muy cruel. Por un lado el gol de Revi en el 10 de partido en la única llegada local a la meta onubense. Y después, ya en tiempo de añadido, la expulsión severamente rigurosa de Pepito Cárdenas. Entre medias, 7 córner a favor del equipo de Amate y dos ocasiones que se fueron al limbo, en una de esas acciones, con un paradón del portero local a una pelota de Carlos Martínez que buscaba el gol olímpico. En la otra, José Díaz remató rozando el palo en la mejor acción rojinegra en todo el partido.

La segunda mitad fue una historia totalmente diferente. El Cartaya se quedó en el vestuario y los que saltaron al campo fueron fantasmas, transparentes, incoherentes, inocuos, desorganizados, sin actitud ni alma. Al Conil sólo le bastó adelantar las líneas para que el Cartaya se encerrase solo, con el viento bastó. A los seis minutos de la reanudación, con el conjunto onubense dando síntomas evidentes de que no estaba, Juanito, ayudado por la desidia en defensa y por inoperancia en la acción del portero Adri, marcó el segundo y en ese momento se adivinó que el Cartaya palmaba. Hay mensajes elocuentes y a los rojinegros se le vieron todas las costuras, las futboleras y las del alma.

Llegaron los cambios y mientras que se asentaron y no, el Conil marcó el tercero, a los 71 de juego, con el Cartaya en juguete roto y los locales en plan estelar. Luego marcó Wocjik, que no sirvió más que para su propia estadística personal, once goles ya.

Hay días que es mejor no moverse de casa. En esta jornada le pasó al Cartaya, que entre pitos y gaitas con flautas y todo, se dejó mecer por un rival que es directo y que le enseñó que la vida no es solo primavera. Que hay momentos duros de invierno en los que, o sales convencido, o te pintan el rostro de colores. No se puede ir a los sitios pensando que hay una alfombra roja. El monte también tiene espinas y en Conil, el Cartaya se las comió todas de una vez.

Ficha técnica

Conil: Fran Sánchez, Juanito ( Jose Manuel ), Molina, Pablo Ureba, Paul, Quintana ( Javi Gómez ), Solano ( Juan Ureba ), Gonzalo, Kiko ( Iván Romero ), Pascual, Revi ( Orihuela ).

Cartaya: Adri, Manuel, Dani ( Lagos ), Francis, Pepito Cárdenas, José Díaz ( Manu ), Lolo ( Wojcik ), Cepa, Carlos Martínez ( Novoa ), Ponce, Marcos Tavira ( Miguel Fernández ).

Goles: 1-0 min.10 Revi; 2-0 min.51 Juanito; 3-0 min.71 Juanito; 3-1 min.85 Wojcik

Árbitro: Caballero Caballero del colegio cordobés. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Pepito Cárdenas, Novoa, Ponce y Amate. Expulsó en el minuto 47 a Pepito Cárdenas por doble amonestación.

Incidencias: Estadio José Antonio Pérez Ureba. Unos 300 espectadores.

