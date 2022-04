Derrota del Cartaya que no le complica la permanencia pero vivirá en la incertidumbre (1-0)

Ocurrió lo previsible. Victoria del Ciudad de Lucena y triunfos del Antoniano y Rota, por lo que el Cartaya acaba 14º, salvado, pero con peros, porque tendrá que esperar a ver qué ocurre con el grupo cuarto con respecto a las actuaciones de Cádiz B y Xerez DFC. De momento los rojinegros están libres de pecado. Pero quería eludir la incertidumbre y no lo ha conseguido.

En Lucena, ante un rival que tenía que ganar para meterse por el ascenso, el equipo de Amate volvió a exhibir la misma carencia que le ha amargado la existencia casi toda la competición, la falta de gol. Y así es imposible ponerse metas y retos. Menos mal que la llegada del técnico, en torno a Navidad, le metió otras virtudes que ha sabido explotar el equipo de forma admirable, como por ejemplo no rendirse nunca. Eso le ha otorgado puntos suficientes como para salvarse del descenso. Pero no para florear una temporada en la que si hubiera tenido un nueve metido en la constancia, otro gallo hubiera cantado.

Wojcik, al que se le renovó porque parecía la salvación del mundo, se quedó en once goles hace medio siglo y ya no se han vuelto a tener noticias de él. Imposible pensar en otra cosa que no sea la salvación por los pelos. Eso sí, habrá que esperar también la situación del Rota, metido en mil problemas que le pueden costar la categoría. Ahora mismo hasta el Tomares tiene posibilidades de redimirse.

El partido tuvo la historia prevista. Salida en tromba de los locales, firme el Cartaya en grado extremo, mucho trabajo para tapar las grietas y todo bajo control salvo esporádicos acercamientos cordobeses. La primera parte acabó con cara de satisfacción en los rojinegros y de preocupación en los locales. La precipitación no les ayudó y el Cartaya hizo una lectura de partido en la contención simplemente perfecta.

Con el paso de los minutos, decíamos, si el resultado se mantenía, al Ciudad de Lucena le metería en el agobio y al Cartaya en el disfrute. Y así fue. Justo hasta el minuto 65 de partido. Cuando el Cartaya lo tenía todo mejor controlado, una desatención de Novoa en la marca, provocó la inclusión del capitán local para meter un pase de la muerte que remató Forján al fondo de las mallas. Antes de eso, la pesadilla era Zequi Díaz, al que sujetaba con apuros Lagos por la falta de ayudas desde el centro del campo. Amate tardó en leer ese suceso y por eso también vinieron más acometidas cordobesas.

De ahí al final, control local e impotencia rojinegra para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Tuvo una Wojcik pero no extrañó que no marcase. Hace tiempo que el delantero tiene la cabeza en otros sitios. O al menos eso es lo que aparenta.

Ganó el Ciudad de Lucena y perdió el Cartaya. Lo que determina que habrá que esperar para acabar con la incertidumbre a no ser que la Federación Andaluza diga alto y claro que no hay peligro de inundación. La temporada ha sido especialmente difícil porque al principio se eligió mal y ese lastre lo que ha llevado pegado en la chepa el equipo toda la campaña. Siempre a remolque de su propia carencia, las viejas y las nuevas. Debe haber satisfacción porque la temporada se ha salvado. Pero seguramente también quede el resquemor por lo que pudo haber sido y no fue.

Ficha técnica

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Marcos Pérez, Chucky, Rafa Manosalva, Antonio, Joao Paulo, Carlos García, Nacho Fernández (Rubén Navas), Zequi Díaz, Iván Henares (Joel Armengol), Javi Forján (Miguel Espinar).

Cartaya: Nauzet, David Novoa (Víctor Sánchez), Dani Asuero (Paco Benítez), Francis Ruíz, Lolo, Cerpa, Juan, Carlos Martínez (Marcos Tavira), Miguel Fernández (Miguelito), Ponce, Álvaro Cascajo (Wojcik).

Gol: 1-0 min.65 Javi Forján.

Árbitro: Fernández Martínez del colegio sevillano. Mostró cartulina amarilla por los locales a Iván Henares y Carlos García.

Incidencias: Estadio Ciudad de Lucena. Unos 600 espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN