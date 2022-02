El Ciudad de Huelva ejerce de líder para vencer con bastante solvencia al Real Betis (64-46)

El Ciudad de Huelva curó la herida de la pasada semana con un claro triunfo (64-46) ante el Real Betis cimentado en un excelente tercer cuarto, una defensa zonal que ahogó a los visitantes y les provocó muchas pérdidas, y el buen partido de Hermes (20 puntos y 6 rebotes en 24 minutos). Los locales, que afrontaban el choque con las bajas de Juanma Cebolla (de larga duración) y de Fran Cárdenas, se mantienen una jornada más como líderes en solitario del grupo DB de la Liga EBA. Los locales dejan buenas sensaciones pese a la falta de acierto en los triples (3/20) y en los tiros libres (17/29).

El conjunto onubense (entrenado en esta ocasión por Javi Castilla ante la ausencia de Pedro Vadillo) no quería repetir los errores de la pasada jornada en Dos Hermanas y tuvo un comienzo excelente liderado por David Hermes, pero los verdiblancos (en esta ocasión de amarillo) empezaron a meterse poco a poco en el encuentro y no permitieron la escapada local, acabando el primer cuarto con 18-16.

No varió mucho la dinámica del choque en el inicio del segundo cuarto; a los onubenses les funcionaba la defensa, pero no tanto el ataque, pese a que intentaban imponer velocidad al juego; no obstante, la renta iba creciendo paulatinamente (24-16), pero un parcial de 1-9 devuelve la igualdad al marcador (25-25). Un último minuto de inspiración le permite al Ciudad de Huelva irse al descanso con 33-28.

Aceptables primeros 20 minutos de los onubenses, con la asignatura pendiente de los triples, una de sus armas, con un pobre 2/10, a lo que se le suma un 9/17 en tiros libres.

Al igual que en el primer cuarto, salida fulgurante, una defensa zonal que se le atraganta a los visitantes, mejoría en el rebote y la renta se va a los 10 puntos (38-28) ante un Betis que se lleva más de tres minutos sin anotar. El Ciudad de Huelva recupera la chispa, se acerca a su mejor versión y empieza a sentar las bases del triunfo (45-32). Las rotaciones mantienen el nivel y la final del tercer cuarto se llega con 54-35 (parcial de 21-7) tras una espectacular canasta de Postigo sobre la bocina.

En los últimos 10 minutos el cuadro local jugó relajado, en ocasiones para la galería, pero manteniendo en todo momento la intensidad atrás y sin la presión de una posible derrota. Sólo era cuestión de saber el marcador final, con la ventaja estabilizada en torno a los 20 puntos, terminando con 64-46.

La próxima semana el Ciudad de Huelva tiene un complicado desplazamiento ya que visita al CB San Fernando (sábado, 20:30).

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN