El Cartaya se deja el liderato en Chiclana (3-1)

Este camino es equivocado (3-1). No se entiende que un equipo con los argumentos que tiene juegue tan bien en casa y tan rematadamente mal fuera. No pude ser. El equipo de Amate lleva dos salidas infames, en Espiel y ahora den Chiclana, donde le salieron a relucir todos los colores. Un líder, hasta llegar a tierras gaditanas, no pude jugar tal mal y ni tan siguiera proponer cosas, algo de fútbol, porque el rival, con el agua al cuello porque era ganar o morir, llevó a cabo su plan sin apenas resistencia. Así fue, casi un paseo por el parque en pleno domingo de Ramos.

La derrota pone al conjunto de Amate contra la pared, literalmente, porque ve cómo la ventaja que tenía se le ha esfumado en apenas dos jornadas; un empate y una derrota. El cuerpo del Cartaya no estaba preparado para esto. Así que a partir de ahora, o se pone a funcionar y se conciencia, o se puede empezar a despedir.

El Chiclana, el eterno Cornejo y poco más, le metió un repaso en prestaciones de aúpa. Porque si hubiera sido de fútbol, a callar y punto. Pero no. Fue un lenguaje llano, sin aspavientos, esperando el momento, que provoco Cornejo a los 29 de la primera parte, ganándole un cuerpo a Francis Ruiz para servir en bandeja a Sergio, que marcó a puerta vacía.

Antes de eso, salida en tromba de los gaditanos y apuros para el Cartaya, que lo solventó bien. De hecho, hasta se estiró y estuvo a punto de marcar con un cabezazo de Iván Arenas, al que el cambio de posiciones lo está volviendo loco. Y todo ello como consecuencia de la lesión de Manuel, a los tres minutos de partido. El gol trajo la calma a los locales pero ni aún así, el equipo de Amate fue capaz de imponerse, de instalar su personalidad, que se dejó de forma clara en casa.

El comienzo de la segunda mitad fue tan desesperante como el inicio. El Chiclana discernía bien los tiempos, se armaba atrás y salía a contragolpear con mucho criterio, mientras que los rojinegros continuaban negados en todo. Y mira que Amate, viendo el paso de los minutos, movió banquillo buscando la reacción y la encontró en el 85, en cuanto combinaron los artistas. Remató Arias y remachó Tavira. Uno a uno y salvando muebles.

Pero el partido ya tenía su propio guión. Y firmaba debajo el Chiclana. Un minuto después del empate marcó Óscar, uno de esos golazos que dan ¡la vuelta al mundo y a Marte. Le dejaron perfilarse y la metió por la escuadra. Y en 94, con el Cartaya desencajado, Marcos anotó el tercero y reflejó en el marcador lo que había sido el partido. Esta vez el fútbol y las propuestas estuvieron en consonancia con lo real. El único que propuso un decorado fue el Chiclana. Y el que no propuso nada comenzó la semana de pasión clavado en la cruz.

Pintan bastos. Así de claro. Y el castigo no fue mayor porque esta vez, Adolfo, con paradas de mucho mérito, lo evitó. No se puede ir así por la vida. No se puede jugar a nada fuera de casa. Porque la vida te espera detrás de la esquina y el rival también.

No vamos a dramatizar porque no conviene. Pero el equipo tiene que hacer examen de conciencia. Hay jugadores que no son los mismos al calor de la mesa camilla que cuando salen a la intemperie. Y la vida y el fútbol es eso. Competir en todas las facetas porque de lo contrario estás muerto.

FICHA TÉCNICA

Chiclana: Pitu, Biri, Manzarro, Jaime, Migue, Argudo, Agiustín, Robles (Óscar), Cornejo (Marcos), Sergio (Nene), Adán (Baizán)

Cartaya: Adolfo, Manuel (Adri) (Arias), Novoa, Franci Ruiz, Lagos, Mario, Asuero, Lolo, Josué (Pereira) Iván Arenas (Marcos), Japón.

Goles: 1-0 m. 29 Sergio; 1-1 m. 85 Tavira; 2-1 m. 86 Óscar; 3-1 m. 94 Marcos.

Árbitro: Santisteban Adame, de Sevilla. Francamente bien. Amonestó por los locales a óscar y Marcos y por los visitantes a Lagos, Franci Ruiz y Adri.

Incidencias: Municipal de Chiclana, unos 400 espectadores.

