El Cartaya adelanta el Domingo de Resurrección con el triunfo ante el Ceuta B (2-0)

Lo hemos escrito mil veces esta temporada, sobre todo en el tramo final. La vida tiene momentos, sensaciones que tienes que sentir en ti mismo, paladearlas, conocer qué tienes que hacer en cada momento. Y hasta llegar a este punto, con la vida transitada al fútbol, el Cartaya no supo qué hacer con su vida, sobre todo en el último partido que jugó en casa, ante el Tomares. Hay ocasiones en las que no puedes fallar si no quieres caer al infierno o cerca de él. Sin embargo, el fútbol casi siempre concede otra, y esa era ante el Ceuta B, equipo con las asignaturas aprobadas desde hace tiempo que vino al Luis Rodríguez Salvador a cumplir con el expediente. Es complicado reactivarte una vez apruebas.

Con este triunfo gracias a los goles de Novoa (penalti) y Miguel Fernández el conjunto rojinegro acaricia la salvación a falta de completarse esta jornada y la que viene. Si el Antoniano pierde o empata este domingo en Puente Genil, la permanencia será matemática; si gana, habrá que esperar a la última jornada.

La primera parte resultó de clara presencia del Cartaya en el partido, pero a base de pelotas desde las esquinas. No hay un equipo en España que aproveche peor la pelota parada. 11 córner en el primer tiempo y sin remate. Menos mal que tuvo el penalti para abrir el marcador. Jugada sin sustancia dentro del área del Ceuta B, la persigue Carlos Martínez y a la hora de despejar el defensa despejó al jugador del Cartaya, penalti. Novoa puso la firma desde los once metros y ahí comenzaba otro partido, porque el equipo de Amate se sacudía los temores y los miedos.

De hecho, a la vuelta de vestuarios, todos salieron enchufados. Ya no había disidentes, ya no existían los cortocircuitos. Se aseveró el dominio y el control y el Ceuta B fue desapareciendo conforme se consumían los minutos. Hasta que llegó la jugada de Cascajo con Lagos, para el centro de éste último y el remate a placer de Miguel Fernández. El 2-0 relajó músculo y mente. El Cartaya, después de mucho tiempo estresado, sonreía. Y ya saben que cuando se sonríe la vida se ve de otra manera.

Antes de llegar la sentencia, Wocjik la tuvo como cuando sueña un niño tenerla en una final por la gloria. En la línea, la empujó dos veces y nada. No sé si le persigue una maldición. Pero no fue normal. De nuevo se retiró sin marcar y ya solo le queda un partido para justificarse.

El Cartaya adelantó el domingo de Resurrección ante el Ceuta B, después de desperdiciar varias bolas de partido y de vida. El equipo de Amate ha llegado a tiempo. Hay muchas cosas que reflexionar pero ahora lo importante es que salve la categoría. Y en esta ocasión dio el paso definitivo para poder lograrlo.

Ficha técnica

Cartaya: Nauzet, David Nova, Asuero (Paco Benítez), Francis Ruíz, Marcos Tavira (Lolo), Wojcik (Pepito Cárdenas), Cerpa, Lagos, Carlos Martínez (Miguelito), Miguel Fernández, Cascajo (Benítez).

Ceuta B: Rodin, Valentín, Zequi, Yiyo, Ayoub (Moyano), Haron (Paulo), Taufek, Adil, Sufian (Doual), Chico, Basilio (Elías).

Goles: 1-0 min.45 Novoa; 2-0 min.69 Miguel Fernández.

Árbitro: Cruz Navarro, del colegio sevillano. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Zequi, Adil y Valentín. Y por los locales a Cerpa y Miguel Fernández.

Incidencias: Estadio Luís Rodríguez Salvador. Unos 400 espectadores, con unos 50 de Lepe, seguidores del equipo aurinegro que vinieron a animar al Cartaya.

