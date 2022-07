Alejandro Villalta y Paula Moriña mandan en la Carrera Playera de Mazagón

Alejandro Villalta Bueno y Paula Moriña Blanco se proclaman vencedores de la XXVI Carrera Urbana Playas de Mazagón, organizada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Moguer; la prueba urbana, integrada en el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Huelva, se celebró el sábado, día 9, finalizando las carreras 179 atletas.

El promesa sanjuanero Alejandro Villalta (Utrerano Atletismo) realizó en 21:41 los 6.300 metros de distancia, seguido en 21:59 por el veterano B José Luis Ferrer Molina (Hobby Huelva), y en 22:11 por el veterano A Jesús González Maldonado. En femenina, la triatleta promesa Paula Moriña completó el recorrido en 29:12, clasificándose en el 63º puesto de la general, seguida en 29:27 y 63º puesto de la general por la veterana A Conchi Pérez Rodríguez, y en 29:54 y 66º puesto de la general por la veterana A Conchi Tenorio Sánchez (ADS Sevilla).

Por categorías, los podios se formaron en sub 8 prebenjamín, sobre 300 metros, en 1:29 Unay Ortega Valle (Atletismo Curtius), y en 1:39 Luis Valencia Sauci; y en 1:28 Ariadna Montejo Marcos (Onubense de Atletismo), 1:43 Noa Palanco Flores y en 1:51 Julieta López Fuentes (Moguer la Luz). En sub 10 benjamín, sobre 520 metros, en 1:46 David Quintero Romero (Curtius), 1:51 Ioan Denis Stefan Dragan y 2:04 Alberto Pérez España (El Lince-Bonares); y en 1:56 Olaya Ortega Valle (Curtius), 2:12 Abigail Frusto Fernández y en 2:15 Carmen Penco Méndez.

En sub 12 alevín, sobre 1.130 metros, en 3:56 Damián Pevidad Lora (Curtius), 3:58 Pablo Mendoza Macías y en el mismo tiempo Damián Popovics (Curtius); y en 4:10 Noelia González Fernández, 4;16 Melissa Popovics (Curtius), y en 4:19 Irene Gijón Tirado (Curtius). En sub 14 infantil, sobre 2.260 metros, en 8:01 Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius), 9:34 Carlos Nieto González y 9:56 Andrei Iulian Stefan Dragan.

En sub 16 cadete, sobre 3.390 metros, en 12:27 Elías Hamzaoui Eddourabi (Curtius), 12:35 Carlos Maján Nieto (Curtius), y 12:43 Jorge Pérez González (Club Orientación Huelva). En sub 18 juvenil, sobre 6.300 metros, en 24:40 Antonio Jesús Borrero Lancharro (Onubense de Atletismo), 29:19 Manuel Navarro Ramírez y 31:16 Diego Manuel Carrasco Villaran (Atletismo Bollullos). En sub 20 júnior, sobre 6.300 metros, en 24:37 Adam Hamzaoui Eddourabi (Curtius), y en 26:55 Alejandro Bermejo Lunar.

En sub 23 promesa, sobre 6.300 metros, en 21:41 Alejandro Villalta Bueno (Utrerano Atletismo), 22:38 Francisco de la Paz y en 25:18 José Antonio López Jimeno (Atletismo Arcoiris); y en 29:12 Paula Moriña Blanco. En sénior, sobre 6.300 metros, en 22:18 Andrés Campos Guerrero, 22:25 Fernando García Rodríguez (Hielos La Estrella), y en 24:12 Ángel Sierra Pineda; y en 35:03 Marta Márquez Amador.

Los máster cubrieron 6.300 metros, en A se impuso con 22:11 Jesús González Maldonado, seguido en 23:10 por Ismael Contreras Pérez y en 23:31 Israel Rodríguez Rodríguez (TLR Sport); y en 29:27 Conchi Pérez Rodríguez, 29:54 Conchi Tenorio Sánchez (ADS Sevilla), y en 35:05 Rocío Martín Grützmacher (Atletismo Bollullos). En máster B, en 21:59 José Luis Ferrer Molina (Hobby Huelva), 25:40 Enrique Cabañas Montero y en 26:48 José Antonio Orihuela Narváez (El Lince-Bonares); y en 34:25 Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares), 36:33 Elisa Isabel Blanco Pérez (Ultra Trail Huelva)y en 36:47 María Vázquez Arroyo.

En máster C, en 22:45 Francisco José "Oché" Muriel Camacho (Ciudad de Lepe), 22:51 Francisco Castillo Limón (Turdetania)y en 23:29 Miguel Planas Martínez (Zenit); y en 35:41 María José Herrera Méndez (Los Templarios), y en 38:23 Teresa Montemayor Reyes García (El Lince-Bonares). En máster D, en 26:42 Fernando Espina Valdayo (Bicicletas Valdayo), 31:24 Joaquín Martín Abad y en 32:33 José Antonio Morales Pérez; y en 36:23 Ildefonsa Márquez Quintero (El Lince-Bonares).